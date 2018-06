Az Újpest nyerte a Danone Focikupa debreceni fordulóját

A világ legnagyobb gyermek labdarúgó kupája immár 18 éves múltra tekint vissza. A közel 30 országban megrendezett eseményen minden évben 2,5 millió gyerek vesz részt az U12-es korosztályból. A torna célja, hogy a sporton és a labdarúgáson keresztül egészséges életmódra, valamint kiegyensúlyozott táplálkozásra nevelje a gyerekeket. Éppen ezért az idén először ítélték oda az Egészség Bajnoka címet is, amelyet Miháli Bálint, a Gödöllő SK játékosa nyert el. Ő szerepelt ugyanis a legjobban a Danone és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által végzett táplálkozási kvízben. A Legjobb kapus Lehoczki Bendegúz (Békéscsabai Előre SE), a Legjobb játékos Köves Balázs (UTE), a Gólkirály pedig Kruppai Adrián (Budapest Honvéd) lett. Az egyéni fair play díjat Nagy Béla (Balmazújváros Alközpont Válogatott) kapta, míg a csapat fair play díjat a Várda SE együttese érdemelte ki.

A program a gyermekek rendszeres és kiegyensúlyozott táplálkozására is fel kívánja hívni a figyelmet, ezért a focikupa mellett Családi Egészségnapot is tartottak, amelynek keretében a látogatók és a pályákon játszó gyermekek szülei és családtagjai táplálkozási kvízeket tölthettek ki, valamint testtömegindex-számításban és testösszetétel mérésben vehettek részt, emellett táplálkozási tanácsokat is kaptak a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége szakértőitől.

„A 10-12 éves gyermekek 42%-a mindössze hetente 1-2 alkalommal fogyaszt magas kalcium tartalmú tejet és tejtermékeket, például joghurtot, és akkor is csak a szükséges mennyiség felét” – mondta Gyergyói-Szabó Anita, a Danone külső kommunikációs menedzsere, utalva a focikupában résztvevő több mint 800 gyermek körében végzett tavalyi felmérés legfontosabb eredményére. „Vállalatunknak kiemelt célja, hogy nap mint nap tegyünk a saját és bolygónk egészségéért, ezt fogalmaztuk meg az ’Egy életünk van és egy bolygónk’ küldetésünkben is. Hisszük, hogy az egészséges életvitelhez a kiegyensúlyozott táplálkozás elengedhetetlen. Éppen ezért, az idei eseményen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekeket és a meccsekre kilátogató családokat egészséges táplálkozásra oktassuk és neveljük” – tette hozzá.

A Focikupát évről évre neves sportolók és közszereplők támogatják, így Debrecenben Dombi Tibor és Szatmári Csaba labdarúgókkal is találkozhattak a gyerekek. A program tiszteletbeli nagykövete az idén Sass Dani gasztroarc és műsorvezető, nemzetközi nagykövete pedig már több mint 10 éve Zinedine Zidane.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA