Az Újpest nyerte a Danone Focikupa debreceni elődöntőjét

Ez a három csapat jutott be a torna június 17-i, budapesti országos döntőjébe, amelynek győztese jövőre Spanyolországban, a nemzetközi döntőn képviselheti Magyarországot. A focikupa debreceni fordulóján 192 gyerek játszott a mérkőzéseken, míg a vendégeket Családi Egészségnap, egészséges táplálkozással kapcsolatos kvízek, testtömegindex-számítás és ügyességi játékok várták. A gyerekek Tőzsér Dániel, Dombi Tibor és Szatmári Csaba labdarúgókkal is találkozhattak.

Fókuszban a foci és egészséges táplálkozás

A Danone Focikupa a Gyermekekért (Danone Nations Cup) a világ legnagyobb, immár 18 éves múltra visszatekintő, professzionális gyermek labdarúgó kupája. A közel 30 országban megrendezett eseményen minden évben 2,5 millió gyerek vesz részt. A torna célja, hogy a sporton és a labdarúgáson keresztül egészséges életmódra, valamint kiegyensúlyozott táplálkozásra nevelje a gyerekeket. Éppen ezért a Legjobb kapus, a Legjobb játékos és a Gólkirály mellett, a tornán az idén először ítélték oda az Egészség Bajnoka címet is, amelyet Miháli Bálint, a Gödöllő SK játékosa nyert el. Ő szerepelt ugyanis a legjobban a Danone és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által végzett egészség kvízen.

Fotó: Danone

„A 10-12 éves gyermekek 42%-a mindössze hetente 1-2 alkalommal fogyaszt magas kalciumtartalmú tejet és tejtermékeket, például joghurtot, és akkor is csak a szükséges mennyiség felét” – mondta Gyergyói-Szabó Anita, a Danone külső kommunikációs menedzsere, utalva a focikupában résztvevő közel 800 gyermek körében végzett tavalyi felmérés legfontosabb eredményére. „Vállalatunknak kiemelt célja, hogy nap mint nap tegyünk a saját és bolygónk egészségéért, ezt fogalmaztuk meg az „Egy életünk van és egy bolygónk” küldetésünkben. Hisszük, hogy az egészséges életvitelhez a kiegyensúlyozott táplálkozás elengedhetetlen. Éppen ezért az idei eseményen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekeket és a meccsekre kilátogató családokat egészséges táplálkozásra oktassuk és neveljük” – tette hozzá.

Családi Egészségnap: tanácsadás és testtömegindex-számítás a pálya mentén

A Danone Focikupa a Gyermekekért torna debreceni regionális elődöntőjén több mint 40 mérkőzést szurkolhattak végig a nézők. A mérkőzésekre és az azokhoz kapcsolódó Családi Egészségnapra a Nagycsaládosok Országos Egyesületének helyi tagszervezeteit is meghívta a Danone. Az eseményekre kilátogató nagycsaládok és a pályákon játszó gyermekek szülei és családtagjai az Egészségnap keretében táplálkozással kapcsolatos kvízeket tölthettek ki és testtömegindex-számításon és ügyességi játékokban vehettek részt, valamint hasznos táplálkozási tanácsokkal is ellátták őket a szakértők. A Danone folytatja társadalmi felelősségvállalási programját Debrecenben. Október 19-én a városban rendezik meg a Danone Életmód Napot Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjával karöltve.

Nyilasi, Dárdai, Zidane

A Danone Focikupa a Gyermekekért tornát az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is támogatta, emellett sztárlabdarúgók is a program mellé álltak. A kupa nemzetközi nagykövete pedig már több mint 10 éve a legendás labdarúgó, Zine dine Zidane. Magyarországon a Danone Focikupa a Gyermekekért fővédnöke immár harmadik éve Nyilasi Tibor, az MLSZ elnökségi tagja. A gyerekek a torna debreceni elődöntőjén Tőzsér Dániel, Dombi Tibor és Szatmári Csaba labdarúgókkal is találkozhattak. A debreceni regionális forduló három továbbjutó csapata, az Újpest, a Békéscsabai Előre SE és a HTE Olasz Focisuli nyerte el a lehetőséget, hogy június 17-én, Budapesten is megmutassa a tudását, a döntő győztese pedig Spanyolországban képviselheti majd Magyarországot a nemzetközi döntőben 2019-ben.

– Tölgyi Krisztina –

Eredmények

1. helyezett: Újpest

2. helyezett: Békéscsabai Előre SE

3. helyezett: HTE Olasz Focisuli

Legjobb játékos: Köves Balázs (UTE)

Legjobb kapus: Lehoczki Bendegúz (Békéscsabai Előre SE)

Gólkirály: Kruppai Adrián (Budapest Honvéd)

Fair Play Csapat: Várda SE

Fair Play egyéni: Nagy Béla (Balmazújváros Alközpont Válogatott)

Egészség Bajnoka: Miháli Bálint (Gödöllő SK)

