Az újabb szövetség

Ameddig a külső megerősítés szükségességének illúziójában élünk, addig elvárjuk, hogy partnerünk két lábon járó visszaigazolásként asszisztálja az életünket. Majd, ha már sínen vagyunk, sajnálkozva nézünk a másikra: de kérem, kinek kell egy asszisztens? Én a herceget várom. Aztán újabb herceg érkezik, aki néhány év múlva szintén kegyvesztett alkalmazottként írja alá a válási papírokat.

Mózes első könyvében azt írja: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet! OK, rendben. Házasságkötés, otthonteremtés, gyereknevelés. De mihez kezdjünk a fennmaradó 30-40 évünkkel? Egy este, amikor már kirepültek a gyerekek, és kifogytunk a feladatainkból, egymásra nézünk. Nem magunkra, hiszen nem is voltunk egyedül évek, évtizedek óta. Magunkra maradtunk. Hogyan tovább?

Itt az ideje, hogy újra megismerjük egymást és önmagunkat, hiszen ha magunkba tekintünk, mennyit formált rajtunk a múlt, miért ne történt volna meg ez a házastársunkkal is? Talán ez a második, új szövetség az egyetlen vízválasztó azon a mezsgyén, melyen nehéz időkben a hűség jár kötéltáncot.

– Szakál Adrienn –

