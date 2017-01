Az új kapitánynak új csapatot kell építenie

Mikor a napokban kihirdette első keretét Märcz Tamás, a magyar férfi vízilabda-válogatott frissen kinevezett szövetségi kapitánya, az edzők között ott szerepelt Gerendás György neve is. Montreal olimpiai bajnoka már Benedek Tibort is segítette, azonban ahogyan Benedek, ő sem akarta folytatni a munkát.

A Magyar Vízilabda Szövetség honlapja terjedelmes interjút közölt Gerendással, aki többek között vallott arról is, miért is döntött mégis a folytatás mellett.

Hasonló helyzet

Mint ismert, a szövetség pályázatot írt ki a kapitányi posztra, melyre tizenhárman adták be a jelentkezésüket. Gerendás elárulta, már a pályázatírás előtt megkereste őt Märcz, hogy beszéljenek. „Gondoltam, a köztünk lévő kimondottan jó viszony miatt esetleg tanácsot kér, beszélünk a tapasztalatokról, a csapatról. Ez így is volt, ám meglepetésemre aztán felvetette, hogy ha megnyerné, szívesen dolgozna velem, és lehet, hogy ezt bele is írná a pályázatába. Nos, hogy végül beleírt-e, nem tudom, mindenesetre végül nem tudtam neki nemet mondani, ha úgy érzi, segíteni tudok, számíthat rám” – olvasható az mvlsz.hu-n.

Gerendás szerint a saját mazochizmusa győzte meg, hiszen amit tőle várnak, az nagyban hasonlít arra, amit edzői pályafutása alatt végzett, vagyis nem túl magasról lépcsőzetesen építkezni, úgy, mint a BVSC-s vagy egri időszakában. „Hogy még ég bennem a tűz? A jelek szerint ég, bár érezhetően racionálisabb lettem.”

Nem veszhet el

A nyáron Budapesten rendezik a vizes vb-t, melyen, mint házigazda, mindenki a maximumot várja majd a magyar pólósoktól is.

„Tudom, hogy Tomi (Märcz Tamás – a szerk.) szeme előtt a pesti világbajnokság ott lebeg, ez normális, ám vállalom a véleményem: ez csak az orrunk hegye, tovább kell látni ennél. A magyar póló tetszik, nem tetszik, attól függ igazán, hogy az olimpián milyen sikereket érünk el. A pesti világbajnokságon hatalmas füst lesz, mindenki látja majd, ám én azt gondolom, az az igazán fontos, hogy abból a parázsból, ami a füst alatt lesz, lángot tudjunk majd csiholni. Ehhez pedig az új kapitánynak új csapatot kell kialakítania. Ha ez a világbajnokság pár száz kilométerrel arrébb, mondjuk Bécsben, Pozsonyban, Kassán vagy Belgrádban lenne, ahol szintén sok magyar szurkolna a lelátókon, másként állnánk az egészhez. Értem én, hogy a hazai világbajnokság az hazai világbajnokság, a szurkoló, sőt mindenki akarja a sikert, ez így is van rendjén, mindazonáltal a vízilabda-társadalomnak, a vezetésnek az a dolga, hogy négy év múlva olimpiai esélyes csapatot küldjön Tokióba. Azaz ezt az egy évet sem szabad elveszni hagyni a továbblépés szempontjából!”

