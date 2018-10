Az sosem jó, ha sok a szöveg

A Ferencváros otthonában játszott fordulatos mérkőzést (2–2) a hétvégén a DVSC, a hajdúságiak remek teljesítménnyel elraboltak egy pontot a fővárosból. A gólok és a helyzetek mellett feltűnt számunkra egy érdekes jelenet: egy vitás esetnél Bódi Ádám, a Loki csapatkapitányi karszalagját viselő játékosa reklamált volna Iványi Zoltán játékvezetőnél, ám a sípmester elküldte a szövegelő labdarúgót. Sápi Csaba, a megyei bírótestület elnöke felvilágosított bennünket, a pályán van-e bármilyen kiváltsága a kapitányoknak a játékvezetőnél.

Nincs rá szabály

– Olyat nem mond ki a szabály, hogy bárki is reklamálhat – szögezte le Sápi. – Mindenki kommunikálhat a játékvezetővel, de senkinek nincs külön felhatalmazása erre. Előszeretettel mutatják a futballisták a kapitányi karszalagot, de az azért feszül a karján, hogy a játékostársait gardírozza. Ha Iványi elküldte Bódit, akkor nagyon jól tette – fogalmazott Sápi Csaba, aki azt is elmondta, mennyire gyakori manapság a reklamálás a pályán.

– Minden csapatban megvan az a két-három hangadó, akik szeretik vinni a prímet. Őket kell megnyernie a játékvezetőnek, és megtalálnia a közös hangot, mert ők jó hatással tudnak lenni a többiekre. Piros lapot akkor kell felmutatnia a bírónak, ha megsértik, nem megengedett hangnemet használnak vele szemben.

A tegeződésnél például elég a sárga lap, de ha melegebb éghajlatra küldi valaki, vagy az édesanyját emlegeti a sípos embernek, az egyértelműen kiállítást ér”

– jelentette ki az elnök.

Sápi elmondta, a fegyelmezés első lépcsőfoka a szóbeli feddés. – Az a jó, ha az intés látványos, a kispadon ülők számára nyilvánvalóvá kell tenni, hogy azt a játékost már figyelmeztették, s a következő lépés a sárga lap lesz. Ez akkor is nagyon fontos, ha valaki sárgával a tarsolyában reklamál. Akkor az edzőnek van lehetősége, hogy lehozza a felfokozott idegállapotban lévő futballistáját – nyilatkozta Sápi Csaba, aki szerint a színészkedés is rendkívül üldözendő a pályán. – Nagyon nehéz ezt kiszűrni manapság. Tökélyre fejlesztették a rafinériát a labdarúgók, ahol tudják, ott „palizzák be” a játékvezetőket. Annak idején Dombi Tibinek is nagyon sok büntetőt befújtak, amikor nem feltétlenül történt szabálytalanság. De ez visszájára is fordult, mert később aztán már a jogos tizenegyest sem kapta meg mindig.

TN

Labdarúgó NB I - Az FTC emberhátrányban játszott döntetlent a DVSC-vel Budapest - A listavezető Ferencváros kétszer egyenlítve 2-2-es döntetlent játszott szombaton a vendég Debrecen együttesével a labdarúgó OTP Bank Liga tizedik fordulójában, a házigazdák a 32. perctől emberhátrányban futballoztak. A Ferencváros sorozatban 22. bajnoki mérkőzésén maradt veretlen, az ... Tovább a cikkhez

DVSC: Szécsi érezte, hogy érkeznie kell Debrecen - Szécsi Márk gólja véletlen játékhelyzet volt, a csatár nagy kedvvel játszott a Fradi ellen. Kitűnő iramú meccsen, nagyot küzdve döntetlent ért el a Ferencváros otthonában a DVSC az OTP Bank Liga 10. fordulójában szombaton. A 2–2-es döntetlen igazságosnak is mondható, hiszen bár 70 perc... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA