“Az ötszáz év küzdelem egyben ötszáz év tanúságtétel is”

„A reformáció szóhoz juttatott olyanokat, akiknek nem volt hatalma, befolyása. Megmutatta, hogy őket is szereti Isten. A családomban egy felmenőm sem tanulhatott felsőfokon, én vagyok az első diplomás. Lelkipásztorként szolgálok. Én vagyok az első nő, akit e szolgálatra választottak. Ugyanakkor otthon a királynő lelkipásztora is vagyok. Amikor azt mondom, a hit mindenkié, azt úgy is értem: mindenkinek meg kell találnia a kapcsolatot az élő Istennel” – fogalmazott. A tanúságtevők sorában többek között tajvani, görög, spanyol is állt a pódiumon. De voltak jó néhányan a közönség soraiban is… Például az a 74 éves, derűs pár is, akik mellé leültem, míg az esztári cigány közösség énekelt.

Mindennek van oka

– A családom hívő volt, ez természetes volt, nem kételkedtünk – mondta a nyugdíjas tanárnő. Azért konkrét esetet is tudott említeni az isteni gondviselésre. Érműtét előtt állt, amikor a fia véletlenül összefutott a kórházban egy régi ismerősével, aki sebész volt az intézményben. „Kitől lehet ez így, ha nem Istentől?” Megnyugtató volt a figyelem. Ima előzte meg a sikeres operációt.

Fotó: Derencsényi István

Az egykor szintén tanító férj visszatért a – nagyapja által példásan gyakorolt – gyermekkori hitéhez, pedig a középiskolai kollégiumi tanára olyannyira hitetlen volt, hogy még Biblia-cáfoló összejöveteleket is tartott. A férfi felnőtt élete is oly korban zajlott, amikor nem volt dicsőség templomba járni. – Imádkozni, hinni azonban otthon is lehet – vallja máig.

A rendezvény segítésére önként jelentkező tinédzserek, Nagy Fanni és Szigeti Gabriella életében is fontos szerepe van a hitnek. A Dóczy Gimnázium diákjai élvezik a „szolgálatot”, azt mondják rengeteg kedves emberrel találkoznak, jó látni az örömöt, amit az apró relikviák, emblémás ceruza, könyvjelző, matrica osztásával okoznak. Gabi számára a szomorú helyzetekben a reményt, a történések biztos – a jövőben kiderülő – jó okát jelenti a hit. Fanni megélte már az ima erejét, nagymamája betegsége kapcsán, illetve az osztálytársa kórházba szállításakor, amikor az egész csoport együtt kérte az Urat. A fiatal – hála Istennek – jól van – mesélte könnybe lábadt szemmel.

