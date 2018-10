Az összetartó kis falu

A nemrégiben felújított református temploma, a rendezett, jól karbantartott kis falu olcsó ingatlanjai és nyugodt, biztonságos életkörülményei ellenére évek óta küzd az elöregedés és elvándorlás ellen. A település óvodája és iskolája helyben megszűnt, a gyerekek Nagyrábéra járnak át. Az önkormányzat is közös hivatallal működik.

Az önkormányzat foglalkoztat

A helyi munkaerőpiac főszereplője itt is a település önkormányzata. Az évek óta sikeres közhasznú munkavégzés keretében mezőgazdasági programjuk a meghatározó. Bár harminchat főt foglalkoztathatnának az egyéves programban, napjainkban csak tizenkilencen közhasznú munkásai a településnek. Mint Major József polgármester elmondta, a korábbi években is csökkent a közhasznú munkavégzésben résztvevők száma. Ebben az évben is többen találtak biztos munkát a környező településeken, az elsődleges munkaerő piac vonzóbbá vált az itt élőknek is.

A kis település mezőgazdasági programjában burgonyát, vöröshagymát, paprikát, uborkát, főzőtököt és takarmánykukoricát termelnek. A téli hónapokban földjeik karbantartását, cserje irtást, termelvényeik válogatását végzik a közhasznú munkavégzés keretében. Állattartással nem foglalkoznak. A nagy kézimunkaigényű zöldség növénytermesztési mezőgazdasági programba több helyi fiatal is bekapcsolódott. A település polgármestere ennek különösen örül, hiszen a lakosság demográfiai összetétele nem kedvező, öregedő a település. Az egész éves program keretében ezekben a napokban a burgonya válogatását, a megtermelt hagyma tisztítását végzik a községháza udvarán a foglalkoztatottak.

Tartósítóüzemet létesítettek

Az egykori óvoda konyhájából kialakított kis üzemben a megtermelt mezőgazdasági termékekből hagyományos és hőkezeléses technikával tartósított termékeket állítanak elő. A három fővel termelő kis üzemben háromfajta gyümölcsbefőttet, lecsót, uborkát, almapaprikát, cseresznyepaprikát, vegyes vágott savanyúságot és ecetes hagymakarikát állítanak elő. A gyümölcsbefőttekhez az alapanyagot vásárolják, minden más alapanyag helyi termelésű. Az elkészített termékeket a volt iskolában kialakított raktárban Dancsháza Ízvilága márkanéven címkézik. A piac által keresett termékekből eddig tízezer kis üveg és ezer nagy üveg terméket gyártottak. A megrendelés függvényében a tartósítóüzem alapanyag-szükségletének előkészítését a közhasznú munkásaik biztosítják.

