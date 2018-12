Az országos mezőnyben is remekelnek lövészeink

Az év végén sem pihennek a hajdú-bihari lövészek: három versenyen is részt vettek decemberben az ifjú sportemberek, akik ismét bizonyították, számolni kell velük a legjobbak között.

Először a serdülők országos bajnokságán álltak lővonalhoz a fiatalok a BOK Sportcsarnokban. A Debreceni Lövészsuli Sport Egyesületet képviselve Pető Boglárka (20 lövéses légpisztoly) a második legjobbnak bizonyult, mögötte végzett klubtársa, Reisz Enikő. A fiúknál Tóth Balázs mindenkit túlszárnyalva az első helyen zárt.

Sok szép érem

Bonyhádról, a Diákolimpia Országos Döntőjéről sem tértek haza üres kézzel a megyénkbeli lövészek. Mint azt Pető Lászlótól, a Megyei Sportlövő Szövetség elnökétől megtudtuk, a serdülők és a középiskolások is szép reményekkel indultak a megmérettetésen, és be is váltották a hozzájuk fűzött elvárásokat.

– Külön értékelték a versenyengedéllyel rendelkező indulókat, és azokat, akik még inkább csak ismerkednek a sportággal. Berde Viktória, a debreceni Tóth Árpád Gimnázium (TÁG) tanulója (20 lövéses légpisztoly) nem talált legyőzőre, ami külön öröm, hiszen az egyesületünk sportolója. Tóth Balázs (40 lövéses légpisztoly), a Szent József Gimnázium növendéke bronz­érmet nyert egyéniben. Csapatban a versenyengedélyesek között a TÁG együttese, Sipos Zoltán, Lajtai Levente és Polgár János a második helyre ért oda. Ez szintén nagy büszkeség számomra, hiszen ők is hozzánk járnak a lövészsuliba. Vágner Lara, a berettyóújfalui József Attila általános iskolából aranyat szerzett a légpuskások között, mellette a középiskolás korosztályban Som Mercédesz Ibolya (Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium) is az élen zárt – sorolta az eredményeket a korábbi olimpikon, a Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület vezetője.

A Magyar Sportlövők Szövetsége múlt hétvégén rendezte meg szintén a BOK Sportcsarnokban a Nemzeti Országos Bajnokságot (10 méteres 20 lövéses), melyen az ifjúsági lányok között Berde Viktória ismét bezsebelt egy aranyérmet, a junioroknál pedig a második lett, ahogyan Lajtai Levente is a fiúknál. Csapatban is Debrecenbe került több medál is: a junior fiúk (Tóth Balázs, Vadon Zoltán Richárd, Lajtai Levente) ezüstöt, a junior lányok (Berde Viktória, Balogh Anita, Fleischer Bernadett) aranyat, a nők (Győri Kinga, Balogh Anita, Fleischer Bernadett) pedig bronzot vittek haza.

A sikeres produkció mutatja, jó úton halad az utánpótlás-nevelés a cívisvárosban, és bíznak benne, hogy a tehetségek később, a felnőttek között is megállják majd a helyüket.

HBN

