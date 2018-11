Az országos döntő volt a tét

A Debreceni Lövész­suli Sport Egyesület (DLSE) főhadiszállásán rendezték múlt hét végén a Sportlövő Diákolimpia Hajdú-Bihar megyei döntőjét, mely egyben városi forduló is volt. Igen nagy téttel bírt a verseny, hiszen aki jól teljesített, ott lehet majd december 8-án Bonyhádon, az országos fináléban.

Sokan voltak

– A légpisztolyosok és légpuskások indulhattak, egyéniben az első három, míg csapatban az aranyérmes együttes jutott tovább az országos döntőbe. A 20 lövéses kategóriában azok a diákok jutottak szóhoz, akik inkább csak lelkesek, de nem igazán versenyszerűen űzik ezt a sportot, a 40 lövéseseknél már a versenyengedéllyel rendelkezők álltak lővonalhoz – kezdte Pető László, a DLSE vezetője, a Megyei Sportlövő Szövetség elnöke, aki szerint kiváló hangulat jellemezte a péntek délutáni viadalt.

Fotó: Fleischer Bernadett

– Hetvenhárom ifjú sportoló vett részt a versenyen mintegy tizenöt iskolából. Órákon keresztül ment a küzdelem, a légkörre nem lehetett panasz. Meghívtam Kovács Istvánt, a DMJV PH diáksportreferensét, aki köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy igyekezetünknek hála a sportlövészet terén is ilyen jól áll a megye. Beszéde után ő is kipróbálta magát a sportágunkban. A mezőnyről elmondható, hogy a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanulói kiemelkedtek, ahogyan a Lövészsuli növendékei is – mondta el a korábbi olimpikon, aki nagyon boldog, hogy remek utánpótlás van kialakulóban.

Joó Dávid | Fotó: Molnár Péter

Továbbjutók az országos bajnokságra

Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses, fiú „a” kategória

Egyéni: 1. Szabó Zsolt (Debreceni Gönczy Pál Ált. Isk.), 2. Orbán Martin (Debreceni Hatvani István Ált. Isk.), 3. Kátai Viktor (Debreceni Dózsa György Ált. Isk.)

Csapat: 1. Debreceni Dózsa György Ált.s Isk. (Kátai Viktor, Szabados László Imre, Kátai Tamás)

Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses, fiú „b” kategória

Egyéni: 1. Rózsa Sándor Bálint (Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium), 2. Berta Barnabás (Kratochvil), 3. Lakatos Máté Imre (Kratochvil)

Csapat: 1. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium „A” csapat (Berta Barnabás, Lakatos Máté Imre, Dózsa Bálint)

Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses, leány „a” kategória

Egyéni: 1. Vágner Lara (Berettyóújfalui József Attila Ált. Isk.), 2. Kacsurják Gréta Mercédesz (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája), 3. Pető Zsófia (Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI)

Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses, leány „b” kategória

Egyéni: 1. Som Mercédesz Ibolya (Kratochvil), 2. Gulyás Laura (Kratochvil), 3. Kovács Eszter (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyak. Gimn.)

Csapat: 1. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium (Som Mercédesz Ibolya, Gulyás Laura, Bak Fanni)

Légpisztoly 20 lövéses, fiú „a” kategória

Egyéni: 1. Rádai Soma (Debreceni Petőfi Sándor Ált. Isk.), 2. Busi Bálint (Debreceni Ady Endre Gimnázium), 3. Tóth Balázs (Debreceni Bocskai István Ált. Isk.)

Légpisztoly 20 lövéses, fiú „b” kategória

Egyéni: 1. Gacsályi Dávid (Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium), 2. Reisz Rudolf (DSZC Brassai Sámuel Műszaki Szakgimnázium), 3. Kun Ádám Pál (Szent József)

Légpisztoly 40 lövéses, fiú „c” kategória

Egyéni: 1. Tóth Balázs (Szent József), 2. Lajtai Levente (Tóth Árpád Gimnázium), 3. Polgár János (Tóth Árpád Gimnázium)

Csapat: 1. Tóth Árpád Gimnázium (Lajtai Levente, Polgár János, Sipos Zoltán)

Légpisztoly 20 lövéses, leány „a” kategória

Egyéni: 1. Bordás Nóra Bianka (Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium), 2. Reisz Enikő (Debreceni Petőfi Sándor Ált. Isk.), 3. Pető Boglárka (Ebesi Arany János)

Légpisztoly 20 lövéses, leány „b” kategória

Egyéni: 1. Berde Viktória (Tóth Árpád)

Légpisztoly 40 lövéses, leány „c” kategória

Egyéni: 1. Simon Lili (Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium), 2. Varga Éva (Debreceni Ady)

