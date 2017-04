Az oktatási intézmény létrehozásának szükségességét Öreg János, a projektet vezető ügyvezető abban látja, hogy alkalmazkodni kell a változó világhoz, és olyan képességekkel kell felruházni gyermekeinket, amelyek segítségével képesek megállni helyüket egy ismeretlen és gyorsan változó jövőben. Az iskola illeszkedik egy nemzetközi rendszerbe.

A cívisváros gazdaságát erősítő, a régióban a vezető szerepét támogató, az országban egyedülálló nemzetközi iskola lesz Pallagon. Az International School of Debrecen (ISD) a város 2014 utáni stratégiájának egyik legfontosabb eleme – fogalmazott Papp László polgármester a Napló Top 100 Klub szerdai, a Hotel Divinusban tartott összejövetelén. Majd azzal folytatta, hogy azok a városok lehetnek igazán sikeresek, ahol nagy oktatási központok vannak, és azokban van különlegesség. A létrehozandó nemzetközi iskola pontosan ilyen lenne, hiszen Közép-Európának ebben a régiójában nincs még ilyen oktatási intézmény.

– A Református Kollégium alapítása egyedi karaktert adott Debrecennek, és Északkelet-Magyarország szellemi központjává tette. Az ISD-nek hasonló lehet a szerepe, mert az is egyedi – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy Debrecen versenyképességét hihetetlen mértékben segítené a nemzetközi iskola. – Cél az is, hogy a régió tehetséges polgárait Debrecenhez kössük; a családok az iskola okán akár ide is költözhetnek, ez segítené a lélekszám gyarapodását, ami ugyancsak célunk.

Jutalmazás és büntetés

– Az információ és a lexikális tudás korlátlanul elérhető, a készségek és a képességek fejlesztése került a világon a középpontba, valamint az elmúlt években változóban vannak ezen készségek prioritásai – mondta előadásában Öreg János, a Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ ügyvezetője, majd részletezte:

A komplex problémamegoldási képesség továbbra is az első helyen van, viszont a kritikus gondolkodás feljött a második helyre, a kreativitás pedig a harmadikra. Az érzelmi intelligencia és a mentális gondolkodás pedig új elem a tízes listában.

Tapasztalható, hogy az ezekkel a képességekkel bíró emberek önállóbbak, kreatívabbak, boldogabbak. Ugyanakkor a mai oktatásban még mindig kiemelt szerep jut a hagyományos jutalmazásnak, büntetésnek, amelyek fő problémája, hogy csak a jutalom megszerzésére motivál.

Az ISD feladata megismertetni a múlt értékeit, felismerni a ma szükségleteit és beteljesíteni a jövő elvárásait. Az iskola a tágabb értelemben vett közösségével együttműködve adna olyan lehetőségeket a tanulóknak, hogy az iskolából kikerülve hasznos tagjai legyenek a társadalomnak.



Öreg János hangsúlyozta, hogy jelenleg ilyen iskola még nincs Debrecenben, miközben ez növelné a város befektetési potenciálját, hozzásegítheti Debrecent, hogy 10–20 éven belül régióvezető legyen. Az ISD-ben nemzetközi tanmenet szerint, többnyelvű, sokszínű kulturális közegben tanulhatnak a diákok, az itt kapott tudást nemzetközileg elismerik, valamint a végzősök sikerrel pályázhatnak akár a legszínvonalasabb nemzetközi egyetemekre.

– Az oktatásban egyénre szabottan tudunk haladni, ösztönözzük a kíváncsiságot, és igyekszünk megőrizni a diákok kreativitását. Abból indulunk ki, hogy mire van szüksége a tanulónak. Ezen túl az iskola nemcsak a gyerekekkel, hanem a családjukkal is kapcsolatot ápol majd.

Az iskoláról:

Helye: Pallagon lesz, egy 50 ezer négyzetméteres területen, Natura 2000-es erdő szomszédságában.

Épület: 6 ezer négyzetméter, a pedagógiai programhoz igazodva készítik el.

Kivitelezés: 2017: tervezés, 2018: építkezés, 2019. szeptember: nyitás.

Pedagógiai program: óvoda és 6. osztályig alapszint, 7–10. osztály középszint, 11–12. osztály: nemzetközi érettségi, egyetemi előkészítő.

Diákok: 500 fő, több országból.

Dolgozók: 100 fő, ebből 50–60 tanár. A tanárok fele nemzetközi, fele hazai. Nemzetközi szintű bérezéssel.

Tandíj: nemzetközi szintű lesz, 2018 közepén lesz nyilvános.

