Az ország legnaposabb vidéke voltunk

Az elmúlt hónapban az átlagnál 20-60 százalékkal esősebb hónap során fokozatosan, de jelentős mértékben visszaesett a hőmérséklet. A szeptember változatos, de a mezőgazdaság számára kedvező időt tartogatott.

Töltődhettek

A gyakori frontátvonulások, akár hőségnapokkal járó felmelegedési-, majd gyors hideghullámok mellett jócskán töltődhettek nedvességgel a nyár utolsó harmada során kiszáradt felső talajrétegek. A lehullott csapadék mennyisége területi átlagban 60-80 milliméter között alakult Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén, de pl. a Tisza völgyében és a Beregi-sík egyes kisebb körzeteiben a 100 millimétert is elérte a havi összeg. Ezzel az 1 méter mélységű talajszelvény vízhiánya 60-110 milliméter közé mérséklődött a két megye legnagyobb hányadán. A művelt 20-30 centiméteres réteg nedvességgel telített, a hónap második fele óta szinte folyamatosan a szabadföldi vízkapacitás szintje közelében, vagy a felett alakult a talajnedvesség értéke. Ez alól a laza homoktalajok jelentettek kivételt, ahol a könnyen kiszáradó felszín és a mélyebb rétegek sem tartanak vissza sok vizet, ám szárazságról ott sem beszélhetünk.

Napfényes órák

Szeptemberben az ország legnaposabb vidéke az Észak-Tiszántúl volt. A napfényes órák száma 10-15 százalékkal haladta meg az ilyenkor szokásos értéket, a gyümölcstermesztő gazdák és a napraforgó kukorica betakarítását végzők örömére. Az ismétlődő csapadék így is hosszú nedves periódusokat idézett elő, melyek során a lombozaton és a gyümölcs felületén sokáig megmaradt a csapadékból és a harmatból származó nedvesség. Ennek hatása egyrészt a szántóföldi termények vontatottabb leszáradásában, másrészt a baktériumos és gombás növényi kórokozók erősebb fertőzőképessége okozta megnövekedett növényvédelmi kockázatokban mutatkozott meg. Lassan, de annál határozottabban csökkent a hőmérséklet a hónap folyamán: elsején még a 35 °C-ot ostromolta a hőmérők higanyszála, 30-án viszont egy-két mélyebb fekvésű nyírségi körzetben az első fagyokon is túlesett a vegetáció. Még a hónap második dekádjában is több napon volt 20 fok felett a napi középérték, ez az időszak utolsó napjaira 10°C alá csökkent. A 16°C körüli havi középhőmérséklet egyébként éppen megfelelt a sokéves átlagnak. Hasonló volt a talajhőmérséklet menete is, a hónap eleji 18-20°C-ról lassan 12-14 fokra hűlt a felszíni 5 cm vastagságú rétege.

– Debreceni Egyetem – AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ –

