Az ország legjobbjai között

Több számban is kifejezetten izgalmas versenyt hozott az országos kadet bajnokság a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban múlt hétvégén. A viadalon egyéni és csapatküzdelmeket is rendeztek, természetesen a Békessy Béla Vívó Klub sem hiányozhatott a budapesti megmérettetésről. Klubunk párbajtőrözői kiválóan szerepeltek, a legjobban a női csapatversenyben „muzsikáltak” a vívóink. A Budai Marianna, Kálmán Gyöngyvér, Kálmán Zille és Varga Dóra Lívia összetételű formáció egészen a dobogó második fokáig menetelt, a döntőben végül a Vasas nyert 45:30-ra. Ez az eredmény azért is csodálatos, mert ezelőtt hat évvel volt csak példa hasonló produkcióra.

A kadet ob után a rendre az idősebbek között bizonyító Kálmán Gyöngyvér valószínűleg ismét lehetőséget kap a hétvégi felnőtt Magyar Kupa fordulón is.

Eredmények

Kadet férfi párbajtőr, egyéni: 45. Németh Péter, 48. Szodoray-Parádi Hunor

Kadet női párbajtőr, egyéni: 21. Kálmán Gyöngyvér, 22. Varga Dóra Lívia, 40. Kálmán Zille, 64. Budai Marianna

Kadet férfi párbajtőr, csapat: 19. Békessy (Németh Péter, Széll Marcell, Szodoray-Parádi Hunor)

Kadet női párbajtőr, csapat: 2. Békessy (Budai Marianna, Kálmán Gyöngyvér, Kálmán Zille, Varga Dóra Lívia)

