Az öröm felülír mindent

A debreceni Szent Efrém Általános Iskola gyerekkórusa és a Lautitia kóruscsalád két csoportja is részt vett a VIII. Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyen, melyet november 15. és 18. között rendeztek meg Budapesten. Nemes József karnagyot élményekről, tapasztalatokról, tervekről kérdeztük.

– A Kodály Zoltán-kórusverseny hazánk egyetlen magyar kórusversenye, mely országos lefedettségű. A megmérettetést háromévente rendezik meg, mi 2012-ben megnyertük a nagydíjat ifjúsági vegyes karunkkal. Az idei versenyen gyermekkari és ifjúsági vegyes kari mezőnyben indultunk, mindkét kórusunk kategóriájában győzött, ez a két arany minősítés a debreceniek számára belépőt is jelentett a nagydíjas versenyre. A nagydöntőn is jól teljesített a két kórus, a fődíjat azonban a zsűri hosszas tanakodását követően végül a budapesti Tutti Cantabile énekegyüttes kapta – mondta Nemes József, aki a megmérettetésen karnagyi díjat vehetett át.

Karácsonyi ünnepkör

A Lautitia karnagya elmondta, hogy a gyermekkar a Kardos Pál Alapítvány elismerésében részesült a tiszta intonációért. A gyerekek sírva jöttek le a színpadról, olyan élményt nyújtott nekik a szereplés. Számára mint pedagógusnak ez a legcsodálatosabb; a díjakon is felülkerekedik. Ennél nagyobb elismerést el sem tud képzelni. Szerinte hihetetlen egységgé kovácsolta össze a csapatot ez az esemény. A verseny fáradalmait kipihenve már új lendülettel készülnek a karácsonyi ünnepkörre és a jövő évre. A görögkatolikus egyházközösséget is kiszolgálják az adventi időszakban és karácsonykor is, így Máriapócson és Nyíregyházán is hallhatja őket a közönség – fogalmazott.

– December 16-án a Kölcsey Központban tartjuk a már hagyományosnak mondható karácsonyi fellépésünket. Az évek folyamán bebizonyosodott, hogy dupla koncertet kell adnunk, és mindig sikerül az 1400 fős termet megtöltenünk. A budapesti Karaván Famíliát látjuk vendégül ebben az évben, akikkel már koncerteztünk együtt. A görögkatolikus egyház és a Szent Efrém dolgozói is sokat tettek azért, hogy a Lautitia hírnevét évről évre méltón vihessük tovább. Nemzetközi és hazai kórusfesztiválok állnak előttük a jövő évben, így egy rövid szusszanást követően a kórus már a 2019-es évre készül – fűzte hozzá Nemes József.

