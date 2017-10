“Az Öreg 2 milliót kér, mit tegyek?” – Az elnök mindent cáfol

Nem érzi magát bűnösnek, jelentette ki Tóth Attila a Hajdúböszörményi Járásbíróságon, ahol kedden lezajlott az első tárgyalás a csalás vádjával folyó büntetőeljárásban. A megyei polgárőr szövetség elnöke kitalációnak nevezve tagadta a terhére róttakat és azzal védekezett, hogy semmi sem valós az ellene felhozott vádakból. Sem az, hogy az ügyészség által megjelölt napon (2016. április 29-én) találkozott Z. Antallal (egy hajdúböszörményi ruhagyártóval), sem az, hogy pénzt kért tőle (sem 2 milliót, sem más összeget), sem az, hogy Túrós Andrásra „Öregként” hivatkozott (soha nem emlegette így, szögezte le a vádlott) és az sem felel meg a valóságnak, hogy az említett összeget visszavitte volna Z. Antalnak tavaly novemberben (mert hogy nem is kérte el).

A megyei közgyűlés előző ciklusában alelnöki tisztséget is betöltő Tóth Attila Lugosi Tímea bíró kérdéseire elmondta: több mint tíz éve ismeri Z. Antalt, akinek többször segített eljutni különböző állami tisztségviselőkhöz, politikusokhoz, de ezért anyagi ellenszolgáltatást soha nem kért. Beérte azzal, hogy Z. Antal a megyei polgárőr napok alkalmával felajánlott a tombolákra ruhadarabokat, amiknek a polgárőrök a szolgálat során hasznát vehették. Z. Antal pénzzel nem támogatta a hajdú-bihari polgárőrséget – nyilatkozott a megvádolt elnök –, de az országos polgárőr nap megrendezéséhez szeretett volna anyagilag hozzájárulni. Ennek égisze alatt tavaly májusban pénzt akart adni Tóthnak, hogy „vigye fel”, de az visszautasította. A vádlott elmondása szerint Z. Antal kérése annyira felháborította, hogy többeknek beszélt az esetről (meg is nevezte őket, vagyis az állítása ellenőrizhető).

Szintén beszélt arról, hogy az ellene folyó nyomozás során – az idei év első felében – különböző visszaélések gyanújával bejelentést tett az ügyészségen, tudomása szerint szeptember óta az ügyben konkrét büntetőeljárás zajlik. Kitért arra, milyen okokból romlott meg a viszonya Túrós Andrással, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnökével, éreztetve: az ellene zajló eljárás akár bosszú is lehet, amelyhez a két cégvezetőt eszközként használták fel.

Túrós embere

Kedden meghallgatták M. Jánost, annak az alsózsolcai, miként ő maga többször megjegyezte, „kis cégnek” a vezetőjét, amelyik elnyerte az OPSZ-nek szánt láthatósági mellények 200 millió forint értékű közbeszerzését 2016 februárjában. Tanúvallomásában egyebek mellett elmondta: Kínában járt egy kiállításon, amikor Z. Antal sms-t küldött neki 2016. április végén. Az Öreg 2 milliót kér, mit tegyek? – emlékezett vissza a szöveges üzenetre M. János, aki szavai szerint értetlenül állt a helyzet előtt.

Azért sem, mert – állította – soha hasonló kéréssel nem találkozott. Ehhez képest az sms-t, ami kiváló tárgyi bizonyítékként szolgálhatott volna egy korrupciós vagy másféle bűncselekménnyel összefüggésben, nem tartotta meg… Sőt, bár megígérte üzlettársának, hogy magyarázatot kér Túrós Andrástól, annak ellenére, hogy többször is találkozott az országos polgárőr elnökkel és a telefonszámával is rendelkezett, ezt egészen 2016 novemberéig nem sikerült megtennie. Ennek okára sem bírói, sem védői kérdésre nem tudott érdemi magyarázatot adni (M. János azt ismételgette, hogy nem akart mások előtt előhozakodni a témával, de hát Túróssal kettesben maradni is bőven lett volna alkalma). Megtehette volna azt is, hogy Tóth Attilát kérdezi meg annak különös kéréséről, de „nem látta értelmét”.

Nem túl lényeges, de szokatlan momentuma volt a tárgyalásnak, hogy bírónak figyelmeztetni kellett egy férfit a hallgatóság soraiban. Az illető Túrós András elnöki tanácsadója, s azért fedték meg, mert többször hevesen gesztikulált, amikor pedig M. János tanúvallomása közben már szabályos felhorkanással adott hangot a véleményének, a bírónál elszakadt a cérna.

A tárgyalás D. Antal meghallgatásával folytatódik a hónap végén.

Generációs feszültségek a háttérben

Keddi, a Hajdú Online-on megjelent cikkünkben felvázoltuk a Tóth Attila és a Túrós András közötti konfliktus lényegét, amelyet Tóth mostani bíróság előtt tett nyilatkozatai megerősítettek.

2016 augusztusában a hajdú-bihari elnökség levélben kérte, Túrós Andrásék számoljanak el azzal, kik, milyen jogcímen, mekkora javadalmazást kapnak az OPSZ-től. A helyiek igazából azt a 38 millió forintot is kevesellték, amit az állami költségvetésből származó, a megyei szervezetek működtetésére fordítandó mintegy 1 milliárd forintból kapott Hajdú-Bihar. A Belügyminisztériumnak is elküldött levéllel azonban kiváltották az OPSZ vezetésének haragját, hiszen az elszámoltatás olyan üzenetet hordozott, mintha simlisség lenne a személyi kifizetések körül. Tóthék levelét annyira rossz néven vették, hogy Túrós András a most áprilisi OPSZ küldöttgyűlésen – mely célja a szervezet múlt évi tevékenységével összefüggő beszámolók elfogadása volt – kijelentette, ne engedjék, hogy

néhány deviáns vezető bemocskolja hatvanezer polgárőr becsületét”

illetve fogjanak össze azok ellen, akik

OPSZ-ellenes hangulatot gerjesztenek, bolhából elefántot csinálnak”.

A levél kapcsán a megyei polgárőrségen belüli vélemények is megoszlanak. Az egyik olvasatban a Túrós-féle vezetés túl öreg (ő maga 73 éves) az ország legnagyobb civil szervezetének korszerű működtetéséhez és eszközeiben a régi reflexek, az urambátyám viszonyok köszönnek vissza. Az OPSZ-hez lojálisabbak szerint a levél inkább Tóth Attila országos elnöki ambícióit tükrözi vissza, mintsem a többség álláspontját.

Hét hónap különbséggel

A vád szerint Tóth Attila ellen tavaly novemberben Túrós András mellett egy rendvédelmi ruhák forgalmazásával foglalkozó alsózsolcai cég vezetője, M. János tett feljelentést. Ez a vállalkozás másfél évtizede az OPSZ beszállítója, 2016 elején szintén indult láthatósági mellényekre vonatkozó közbeszerzésen, nyert is, a szerződést májusban írták alá. Apró finomság, hogy a leszállítandó mellényeket nem is ez a cég gyártotta, hanem egy hajdúböszörményi vállalkozás. Ez utóbbinál jelent meg az ügyészség szerint Tóth 2016. április végén, és kért 2 millió forintot Z. Antaltól azzal, hogy a pénzt az „Öregnek”, vagyis Túrós András OPSZ-elnöknek kell továbbítania nagyjából tíz nap múlva. Állítólagos egyeztetés után a két cégvezető abban maradt, hogy Túróst megkeresve ellenőrzik a vádlott által közöltek hitelességét. S bár a vádhatóság szerint M. János próbálta utolérni az elnököt, csak nem sikerült. Ennek ellenére Z. Antal a 2 milliót május első napjaiban mégis odaadta.

Ehhez képest az alsózsolcai cégvezetőnek novemberben (!) sikerült beszélnie Túróssal, aki akkor – áll a vádiratban – kijelentette, nem kért és kapott pénzt. A ruhaforgalmazó tájékoztatta a megbeszélésről a böszörményi ruhagyártót, beleértve, hogy feljelentést tesz Tóth ellen, társa pedig magát a vádlottat hívta telefonon. Az ügyészség szerint Tóth Attila másnap, november 23-án visszavitte a kétmilliót.

– Ratalics László –

