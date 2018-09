Az óra, amely mindenben segített világszinten

1832-es évben St. Imierben megnyílt az első óra manufaktúragyár, tulajdonosa Auguste Agassiz. Az egyik nővére feleségül ment egy Lausanne-i kereskedőhöz, Marc Francillonhoz, majd később megszületett fiuk, Ernest, ő alapította meg a Longines céget. Az akkori időkben a munkaerők nem voltak koncentrálva, hanem különböző helyeken dolgoztak, így eléggé gazdaságtalan volt az üzem, nagyüzemi termelése. Ennek hatására Ernest, aki egy St. Imierhez közeli területen, Es Longines, magyarul hosszú legelő, megalapította az első olyan gyárat amely koncentralizálja a munkaerőt egyetlen helyre, így nem lesz gazdasági kiesés, és nem lesznek a cégeknek kiesésük. Ernest Francillon cégének ez volt a súlypontja, innen lendült tovább, és elindította, egy világhódító utat a Longinesnek.

A gyár megalapította 1879-ben az első olyan szerkezetét, amely egy másodpercmutatóval rendelkező kronográf volt. 1899-ben a cég öt ilyen kronométert készített a Savoine által vezetett expedíciónak, akik meghódították az Északi-sarkot, az egész expedíció alatt a műszer hibátlanul működött. A gyár sikere végett, ugyan ebben az évben sikerült kiadni az egymilliomodik órát is. Az olimpiai játékok megrendezésére, már rendelkezésre álltak az első kronométeres daliás stílusú órák férfiak számára, 1910-ben, ezeknek a karóráknak az L 13.33, másodpercmutatóval, 30 perces számlálóval és egy nem mindennapi megoldással volt felszerelve, nevezetesen a koronába volt integrálva a kronográf nyomógombja. Az 1910-es években Amundsen a Déli-sakra tervezett expedíciót, és neki is a Longines cég volt a segítségére.

1920-ban viszont már a gyár tovább haladt, létrehozta az első között a zsebkronográfokat, ezek már tized, illetve századpontosságúak voltak. Ezt követően a fejlődés már garantált volt, a munkaerő számai is sokszorosára nőtt. 1900-ban Ernest Francillon meghalt, így a cég felvette a nevét Fabrique des Longines, Francillon & Co. Ezt követően 1933-ban már a Forma-1 hivatalos időmérője lett a Longines. A következő 1940-es években rendezendő olimpiai játékokra is elkezdte az időmérő eszközöket gyártani. Ám ezt az olimpiát a háború miatt elhalasztották.

1945-ben már az első elegáns küllemű férfi karóra került a piacra, 1952-ben az akkori téli olimpiai játékok hivatalos időmérője lett, és kiválóan működött. Két évvel később, 1954-ben a cég egy kvarc időmérőt fejlesztett, hogy pontossági rekordot állítson be, ez 24 óra elteltével sem változott így sikeres volt a fejlesztés. 1964-ben bemutatásra kerül a legkisebb elektromos tengerészeti kronométer, majd Ausztráliában Donald Campbell felállított egy szárazföldi sebességrekordot, 648,565 km/h-val, ebben szintén a Longines időmérői voltak segítségére. 2002-ben mutatták be azt a műszert, amely egyszerre kettő időt is mért, ez úszásnál és atlétikánál volt hasznos.

Ez az időmérő műszer, már rengeteg fontos eseményen, expedíciókon, olimpiai játékokon, Forma-1es versenyeken és különböző rekordokon nyújtott segítséget.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA