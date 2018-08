Az önkormányzatok és az állam is segíti az iskolakezdést

A lehetséges beiskolázási támogatásokról érdeklődve, a cívisváros polgármesteri hivatalától egyebek mellett megtudtuk: az önkormányzat a költségvetése terhére iskolakezdési támogatást állapít meg annak a debreceni bejelentett lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 39 ezer 900 forintot, gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetében a havi 52 ezer 725 forintot, feltéve, ha a család legalább egy, nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket nevel. A támogatás összege gyermekenként 4500 forint.

Interneten letölthető

A támogatás iránti kérelem a tárgyév július 1. napjától október 31. napjáig nyújtható be a polgármesteri hivatal szociális osztályának ügyfélszolgálatán vagy a Debrecen.hu honlapról letölthető formanyomtatványon. Az iskolakezdési támogatást gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában adják a jogosultaknak.

A rendelkezésre álló adatok szerint augusztus 6-ig 94 család, illetve szülő összesen 153 gyermeke részére állapítottak meg támogatási jogosultságot.

Balmazújváros önkormányzata szintén segíti a rászoruló családokat, hogy gyermekeik felkészülten kezdhessék meg a tanévet. A központilag szabályozott ellátáson (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) kívül önkormányzati rendeletük értelmében a polgármester egyedi elbírálás alapján rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot állapít meg elsősorban azoknak a családoknak, amelyek az alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen betegség, gyermek étkeztetése, iskoláztatása és gyógyszemüveggel való ellátása – miatt anyagi segítségre szorulnak.

Betegség esetén is

Szintén önkormányzati rendelet szabályozza, hogy ha a gyermek egészségi állapotának megfelelő napközbeni ellátása speciális nevelési intézményben vagy speciális oktatási intézményben a lakóhelyen nem lehetséges, akkor a lakóhely és a nevelési/oktatási intézmény között napi rendszerességgel történő utazás költségeinek viseléséhez havi rendszerességgel támogatás nyújtható.

Tanulóbérlet is támogatható

Továbbá az önkormányzat a balmazújvárosi állandó bejelentett lakcímmel és diákigazolvánnyal rendelkező tanulók részére a megvásárolt helyi autóbuszjáratra érvényes tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt, amennyiben ezt a jogosult vagy törvényes képviselője írásban kérelmezi. Megtudtuk azt is, hogy Balmazújváros önkormányzata várhatóan ez évben is csatlakozni fog az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult, felsőoktatásban tanulmányokat folytató és a felsőoktatásban tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez.

Gyermekétkeztetés

Hajdúszoboszlón ugyancsak sokan vesznek igénybe iskolakezdési támogatást. A város önkormányzata a Napló érdeklődésére arról tájékoztatott, hogy náluk a következő formákban nyújtanak szociális alapon segítséget a tanévkezdéshez: gyermekétkeztetési térítési kedvezményként (melyben 2017-ben 82-en részesültek) és beiskolázási támogatás gyanánt (2017-ben 232 fő) 10 ezer 25 ezer forint közötti támogatás adható.

Ezek mellett működik a fürdővárosban is a Bursa Hungarica ösztöndíj, amelyben tavaly hatvanöten részesültek.

– Szilágyi Zsófia –

Radírtól a kollégiumig

A KSH adatai szerint Magyarországon ma csaknem másfél millió diák tanul. Közeleg a szeptember, sok család a nyaralásból hazatérve már javában az iskolakezdésre készül, és bizony a tanulók ruháztatása, a tanszercsomagok akár 20–30 ezer forinttal is megterhelhetik a családi költségvetést. A tanévkezdés a köpenyek, írószerek, ruhák vagy a kollégiumi költségek mellett egyéb olyan kiadással is járhat, amelyre év közben nem is gondoltunk.

Videó: 23 szédületes diáktrükk Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Közeleg a nyári szünidő vége, de még van pár heted arra, hogy magadévá tedd a következő videóban látható trükköket. Meglátod, ezekkel sokkal zökkenőmentesebb lesz a sulikezdés, mi több, az egész tanév! Forrás: Youtube / 5-Minute Crafts [related-post post_... Tovább a cikkhez

A többség 20 ezer forintnál többet költ iskolakezdésre Budapest - Egy gyermek iskolakezdésére a szülők többsége 20 ezer forintnál többet költ a Regio Játékkereskedelmi Kft. friss kutatása szerint. Az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény szerint az alapvető iskolai eszközökre a válaszadók egyharmada 10-15 ezer forintot, egynegyede 15-20 ezer forintot,... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA