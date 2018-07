Az olvasás többé tesz – egy kortárs költő már csak tudja

Az Olvass többet! tábor (OT!T) egy a Debreceni Ady Endre Gimnázium által már tizenegy éve rendszeresen meghirdetett nemzetközi irodalmi pályázat nyereménye. A tanév közben adott versenyfeladatokat legjobban teljesítő diákok vehetnek részt rajta. Ebben a táborban voltunk tizennyolcan június 29-e és július 1-je között Túristvándiban: négy debreceni, valamint 1-1 budapesti, hajdúszoboszlói, létavértesi és szolnoki iskolából érkezve.

Versmontázs a kedvencekből

A nyolcadik alkalommal megrendezett tábor megszokott eleme a csapatjáték, vicces, érdekes feladatokkal. Négy évszak, négy csapat. Most ez volt a rendezőelv. Születési hónapjaink szerint alakították ki a csapatokat táborvezetőink, s először „Ice-breaker” – típusú feladatokon keresztül ismerkedtünk egymással.

Legkedvesebb élményeink közé soroljuk az ex libris készítést (sokszorosított grafikai vagy nyomdai eljárással készített lap – a szerk.), a palacsintasütő versenyt, a gyufakötögetést madzagra, a fejtörőket, a memóriafejlesztő játékokat, a versmontázs készítését kortárs költőktől válogatott, számunkra kedvenc művekből, és azt is, amikor egy újságpapír kis darabkáján is sikerült elférni négyünknek.

Áfra János rendhagyó órája

A vicces GIF-képekhez alkotott kreatív történetírásnak és határtalan fantáziánknak köszönhetően megismerhettük például Leila hercegnő, a kis herceg és Darth Vader viharos kapcsolatát. Ezek a feladatok és az esti tűztánc, a szalonnasütés, a tűz melletti mesemondás, majd a ledekkel kivilágított fogócskázás mind összekovácsoltak bennünket.

A tábor legemlékezetesebb eseménye mindannyiunk számára az Áfra János költővel, a kortárs költészet kiemelkedő alakjával való találkozás és kötetlen beszélgetés volt, akivel egy rendhagyó magyarórát is eltölthettünk a helyi könyvtárban, verseit hallgathattuk, és interjút is készíthettünk vele. Kérdéseinkre megdöbbentő őszinteséggel válaszolt.

A tanárokat is továbbképezték

Vendégeink is érkeztek Kárpátaljáról és a Partiumból, valamint Nyíregyházáról. A magyartanárok és könyvtárosok számára ez a nap továbbképzés is volt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár és a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány jóvoltából.

A visszatérő és első táborozók számára is meghatározó élmény volt ez a három nap. Agyunk tornáztatása mellett sokat nevettünk és új barátokat szereztünk. Reméljük, jövőre újra találkozhatunk, és újabb csodás napokat élhetünk át együtt, hiszen – Áfra János szavait idézve – az olvasás többé tesz. Olvass többet te is!

Diákújságíróink

A mai SÉTA-cikk írói a tábor lakói:

Adamik Míra, Baditz Lili, Csákfalvi Réka, Diós Letícia, Ézsiás Zsófia, Győrfi Tünde, Halász Bendek, Jene Zsófia, Joó Eszter, Károly Kinga, Kecskés Bence, Kiss Virág, Krizsó Réka, László Petra Fruzsina, Orbán Leila, Szirmai Panna, Tamássy Boglárka, Veress Csaba

Felkészítő tanáruk: Peternainé Juhász Zsuzsa

