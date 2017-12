Az NB I/B-s tagság megtartása a célja a nyíradonyi kéziseknek

A Nyíradony VVTK női kézilabdacsapata az NB I/B-s bajnokság keleti csoportjának 12. helyén telel, hat ponttal. A Naplónak Köstner Vilmos vezetőedző értékelte a szezont.

– Kevésnek érzem a hat pontot, néggyel többet is szerezhettünk volna akár, a Hajdúnánás és az Orosháza elleni vereséget érzem például úgy, hogy volt reális esélyünk a győzelemre – kezdte mondandóját a tréner. – A nyáron vettem át ezt a csapatot kilenc év után újra. Nagyon örültem a lehetőségnek, hiszen már egy ideje nem dolgoztam felnőttcsapattal. Nehéz őszön vagyunk túl, hiszen sok új játékossal kellett kezdenünk a szezont, ráadásul a sorsolásunk is nehéz volt. A közvetlen riválisainkkal idegenben kellett megmérkőznünk, és azok ellen a csapatok ellen játszottunk hazai környezetben, akiknek teljesen más céljaik vannak a bajnokságot illetően, mint nekünk – folytatta a szakember. Természetesen arról is faggattuk Köstner Vilmost, hogy mik a tavaszi tervei, mik a céljai a szezon második felére. – Megfordul majd a sorsolás, vagyis a közvetlen vetélytársainkkal mi fogunk otthon játszani. Éppen ezért szeretném, ha tavasszal több pontot tudnánk szerezni, mint most, a bajnokság első felében. Ha pedig ez megvan, akkor elcsíphetjük a 9-10. hely valamelyikét, és akár a bentmaradás is meglehet – fogalmazta meg jövőbeni terveit a mester.

Van némi hiányérzete

A hajdúnánási edző, Molnár András elégedett a helyezésükkel, a pontszámokban viszont van némi hiányérzete.

Egyértelműen két részre oszlik a női NB I B. mezőnye, ugyanis a 6. helyezett Göd hat ponttal előzi meg a 7. helyen álló Hajdúnánást. – Maximálisan elégedett vagyok a helyezésünkkel. Hiszen a kiesés elkerülése ellen küzd nyolc csapat, és ha ezt a tabellát nézzük, ezen az első helyen vagyunk. Viszont a gond az, hogy mindössze két pontra vagyunk a kieséstől. Öt csapat fog kiesni ugyanis. Több pontot szereztünk idegenben, mint otthon, ráadásul ezek nagy részét a közvetlen vetélytársak ellen. Még így is, éppen a pontjaink miatt vagyok csalódott. Hiszen volt egy negatív spirálunk, amikor zsinórban három meccset vesztettünk el úgy, hogy saját kezünkben volt a sorsunk – kezdte szezonértékelőjét Molnár András. Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hogyan látja a mester a játék képét, valamint a jövőt. – Voltak bravúrjaink, ehhez kellett az is, hogy többféle taktikát kipróbáltunk. Tudjuk, miben kell fejlődnünk, ezen fogunk dolgozni a nagyon rövidre szabott téli szünetben. Próbálunk továbbra is az utánpótlásunkra építeni, de nem felejtjük el a célunkat sem: megtartani másodosztálybeli tagságunkat. Úgy érzem, minket jelentős ellenfélnek tekintenek a többiek, és aki Nánáson nyerni tudott, az nagyon örült a két pontnak. Jó úton vagyunk, nehéz lesz a bentmaradás, de nem lehetetlen – zárta bizakodóan mondandóját a tréner.

HBN-PI

