Az iskolapadból máris egy cég élére

A pályakezdők munkaerőpiaci kilátásainak javítása érdekében az Adecco Csoport idén is meghirdeti a CEO for 1 Month programot, melynek keretében a fiatalok egy hónapon keresztül betekinthetnek egy vállalat vezetésébe. Az ügyvezető közvetlen mentorálása alatt komoly szakmai tapasztalatokkal gazdagodhatnak az ambiciózus fiatalok minden szakterületen, a marketingtől az IT-n át a kereskedelemig vagy a HR-ig. Ijesztő adat látott napvilágot a fiatalok munkanélküliségéről. A KSH legfrissebb tájékoztatása szerint hazánkban a munkanélküliek közel egyötöde a 15-24 éves korosztályból kerül ki, míg globálisan mintegy 71 millió fiatal munkanélküli volt tavaly a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet számítása szerint. – A fiatalok munkanélkülisége igen súlyos társadalmi és gazdasági probléma, amit csoportunk mint a világ egyik legnagyobb humánerőforrás-szolgáltatásokat nyújtó cége testközelből is tapasztal. A fiatal korosztály munkavállalásának elősegítése, és az ehhez szükséges gyakorlati készségek, tapasztalatok megszerzése érdekében hívtuk életre a CEO for 1 Month programot, melynek keretében az iskolában megszerzett elméleti tudást a gyakorlatban is alkalmazhatják a fiatalok – mondta el Stefano Longo ügyvezető igazgató.

1 hónap az ügyvezetői székben

A 49 országban futó gyakornoki program lényege, hogy egy szerencsés fiatal egy hónapig az Adecco ügyvezetőjének mentorálása alatt betekintést nyerhet a vállalat belső működésébe. Így átfogó képet kaphat az egyes szakterületekről, és lehetősége nyílik megismerkedni a munkaerőpiaci viszonyokkal. A program rotációs rendszerben működik, azaz minden osztályon – a pénzügytől a marketingig – végig halad a kisfőnök. Ennek köszönhetően valódi piaci környezetben adnak munkatapasztalatot a kiválasztottnak, az egy hónap letelte után pedig állást is ajánlanak neki azon a területen, ahol a legügyesebb volt – tették hozzá. A programra 18-28 éves, elsősorban gazdasági, kommunikáció, média és HR szakon frissen végzett, maximum egy éves munkatapasztalattal rendelkező pályakezdők jelentkezhetnek április 16-ig.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA