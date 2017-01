Az iskola falai is tanítanak

A reformáció 500. és a Tiszántúli Református Egyházkerület 450. évfordulója alkalmából készült freskókat és domborműveket mutattak be az egykori Református Főgimnázium épületében kedden. – A Református Gimnázium történetében mindig volt olyan diák, aki érdeklődött a művészetek iránt, és művelték is azokat – fogalmazta meg Fekete Károly püspök. – Közülük sokan nagyokat alkottak. Most azonban egy tanár mutatta meg a tehetségét, amiről nem csak mi, de a diákok is megemlékezhetnek majd évek múlva. Mivel a művész egyben vallástanár is, tudja, mely szavak nyitnak meg új világot a tanulóknak. A képek alapján sokat megtanulhatnak a vallásról, azokról az emberekről, akik tettek azért, hogy ötszáz évig fennmaradjon – jegyezte meg.

Kustár Gábor, a freskók és domborművek alkotója elmondta, megtiszteltetés számára, hogy az iskola falait vászonként használhatta, és elkészíthette a műveit. – Remélem, sokáig fogják iskolánk falait díszíteni a képek. Mindegyiknek különleges jelentése van, bemutatják azokat a részleteket, amelyekre a reformáció épül – ismertette.

