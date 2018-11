A szépkorú asszony a miniszterelnöki emléklap mellett, lakóhelye önkormányzatától születésnapi köszöntő csomagot, az Eszterlánc Tagóvoda nagycsoportosainak előadását és a ház lakóinak műsorát kapta ajándékul.

Munka a lőszergyárban

A jubileumi alkalomra menye kísérte el. Erzsike néni augusztus óta lakik az intézményben, szívesen beszélget, eleveníti fel a régmúltat, nagyszerű fizikai és mentális egészségnek örvend. Az idős asszony 1923. októberében született Taksonyban, majd az iskolai évek után ment férjhez, két gyermeke született, akiket nagy szeretetben nevelt. A 60-as években a pesti fegyvergyárban dolgozott, ahol gépsoron töltényhüvelyeket gyártottak. Férje korán, 1972-ben elhunyt, Erzsike néni, attól kezdve a menyével és fiával élt. Az akkor még fiatalasszony a postán folytatta munkáját, újságot terjesztett, rengeteg biciklizés tartotta egészségesen és fitten. Továbbá az, hogy – mint mondta – mindig figyelt az alakjára. A postai szolgálat után a 70-es évek végéig egy gyermekélelmezési vállalatnál tevékenykedett Budapesten, majd innen vonult nyugdíjba, 55 évesen. Már ennek is negyven éve. A tiszteletére rendezett ünnepségen könnyekig meghatódott.

Menye elmondása szerint az idős asszony mindig sokat olvasott, művelődött. Rajongásig szereti unokáit és dédunokáját.

Az ilyen és ehhez hasonló pillanatokért érdemes élni”

– mondta. Kérdésünkre, hogy mi a hosszú élet titka, Papp Józsefné úgy felelt: – A nyugodt családi háttér, az unokák és dédunoka szeretete és megbecsülése.

Erzsike néni legnagyobb támasza ma is a berettyóújfalui gyökerekkel rendelkező menye, aki vele volt élete során minden fontos pillanatban és most is gyakran látogatja, órákat beszélgetnek az idősotthonban. – Sok szülőnek a lányával sincs ilyen kapcsolata, mint a miénk. Ez nem egy tipikus anyós-menye kötelék – fogalmazott. A szépkorú asszony nagyon szereti az életet, Minden pillanatát megéli a hétköznapoknak, és reméli, hogy ilyen jó egészségben töltheti élete hátralévő idejét.

