Az ilyen derbik miatt (is) jó Loki-játékosnak lenni!

A sport minden szépségét bemutatta a DVSC-TVP együttese az elmúlt másfél hétben, kis túlzással a pokolból a mennybe jutottak a debreceni kézis lányok néhány nap leforgása alatt.

Idegenben, a Zaglebie Lubin otthonában kezdte meg szereplését az EHF Kupában a Loki, mely a második körben csatlakozott a küzdelmekhez, és rögtön egy kemény riválissal találta szemben magát. Nem sikerült éppen a legjobban az október 14-ei lengyelországi mérkőzés Tone Tiselj tanítványainak, akik bár küzdöttek, nem tudtak maradandót nyújtani a Lubinnal szemben, mely 25–23-ra győzte le a piros-fehéreket. Ugyanakkor a vereség ellenére így is maradt esély a továbbjutásra.

Nem volt azonban könnyű helyzetben a cívisvárosi csapat, melyre a két nemzetközi találkozó közben még egy bajnoki is várt múlt szerdán. Az Alba-Fehérvár látogatott a Hódosba, az összecsapás akár főpróbának is betudható volt a lengyelek elleni második meccs előtt. Sokan megijedtek, mi lesz vasárnap este, ha a székesfehérváriak is feladják a leckét – a Debrecen gyenge produkcióval, 27–25-re maradt alul. Ezt már a B-közép sem tűrhette szó nélkül, félreérthetetlen üzenetet küldtek kedvenceiknek azzal, hogy még a lefújás előtt kivonultak a csarnokból.

Nehéz megmondani, hogy a drukkerek cselekedete, vagy más hatott pozitívan a DVSC-re, talán nem is ez a lényeg, hanem az, amit véghez vittek. Csordultig megtelt vasárnap este a Hódos, rég volt példa ilyen csodás hangulatra, és játékra. A szurkolók is kitettek magukért, de ami a fontosabb, a lányok is idei legjobbjukkal rukkoltak elő, mintha kicserélték volna a gárdát. Kellő harcossággal, fegyelemmel és elszántsággal léptek pályára a lengyelek elleni második derbin Csákiék, akik végig kézben tartva az eseményeket, megérdemelt, 26–20-as sikert könyvelhettek el – összesítésben 49–45 lett a párharc eredménye a Lokinak, mely így továbblépett a harmadik körbe.

Többen is kiemelkedőt nyújtottak az egyletből, Punyko, Grigel, Zamfirescu és Palsdottír is odatette magát, és lődözte a gólokat, persze mindez mit sem ért volna, ha hátul, a kapuban Lajtos Nóra nem ad olyan stabilitást a társainak, amire lehet építeni.

Leírhatatlan élmény

Számítottunk rá, hogy hatalmas hangulat lesz, hiszen a szurkolók is készültek a mérkőzésre. Mégis, amit átélhettünk, az minden várakozást felülmúlt.”

– Fantasztikus élmény volt, óriási pluszt adtak nekünk a nézők, értük is küzdöttünk, szerettük volna meghálálni a szeretetüket és a bizalmukat – ez szerencsére sikerült is. Az biztos, hogy ez a meccs életem TOP 5 legjobb élményében benne van és lesz. Az ilyen derbik miatt (is) jó Loki-játékosnak lenni! – mondta el lapunknak a boldogságtól csilingelő hangon a DVSC hálóőre, Lajtos Nóra, akitől arról is érdeklődtünk, vajon minek volt köszönhető ez a hirtelen formajavulás.

– Azt hiszem, több oka is van annak, hogy most klasszisokkal jobb teljesítményt tudtunk nyújtani. De ami talán a legfontosabb, hogy fejben összeszedtük magunkat. Mi is éreztük, hogy valami nem stimmel, átbeszéltük a dolgokat, tudtuk, változtatni kell. Egymásért küzdöttünk, meg akartuk mutatni, képesek vagyunk ilyen játékra is – árulta el a cerberus, akinek „ketrecét” csak üggyel-bajjal tudták bevenni a lengyelek, elképesztő védési hatékonyságot hozott a kapus. – Persze az sem mindegy, hogy milyen az első találkozás a labdával, nekem most ez jól sikerült, így remekül tudtam beszállni a meccsbe. De ami még lényegesebb, hogy olyan védőmunkát végeztek előttem a csajok, hogy így könnyű jónak lenni – szerénykedett Nóri, majd hozzátette, bízik benne, a csapat megérezte a vér szagát, és ezentúl is így tudnak majd játszani.

Reméljük, életre kel a társaság, és hozni tudjuk azt a régi formánkat, amiért szerettek, szeretnek minket a drukkerek!”

Lehetne jobb, de rosszabb is

Az Európai Kézilabda Szövetség bécsi központjában kedden délelőtt kisorsolták az EHF Kupa 3. selejtezőkörének párosításait: kiderült, a DVSC-TVP a román SCM Craiova ellen fog játszani a főtáblára kerülésért. Az első mérkőzés november 11-én vagy 12-én lesz Craiovában, a visszavágóra november 18-án vagy 19-én kerül sor Debrecenben.

– Volt szó róla, hogy kit szeretnénk kapni, ez persze nem kívánság műsor. Kaphattunk volna gyengébb, de erősebb ellenfelet is. Még ezután fogjuk feltérképezni a román riválist, a tét egyre fokozódik, már a főtáblára kerülésért küzdünk, mindent meg fogunk tenni azért, hogy a lehető legtovább nyújtsuk szereplésünket a nemzetközi porondon.

Ami a többi, még versenyben lévő magyar csapatot illeti, az első kalapos Érd akár tavaly, a francia Issy Paris-t kapta. A második kalaposok közül a Dunaújváros a dán Köbenhavn gárdájával, a Vác pedig a török Kastamonu Belediyesi GSK-val mérkőzik meg.

Megtudtuk, a debreceni kézisek hétfőre pihenőt kaptak, ám keddtől folytatódott a munka, hiszen vasárnap az Érd otthonában lesz jelenésük.

