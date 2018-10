Az illegális migráció veszélybe sodorja az eredményeinket

Az Európa jövője című, tízállomásos politikai rendezvénysorozat cívisvárosi programján zsúfolásig megtelt a Kölcsey Központban a helyszínt adó Bálterem. Elöljáróban a résztvevők azt is megtudhatták, hogy Kovács Zoltán ezer szállal kötődik Debrecenhez, hiszen maga is debreceni. A szóvivő azt is elmondta a hallgatóinak, hogy akárhányszor jön is haza, mindig újabb és újabb fejlődésekkel találkozik. Ilyen most a BMW gyártelepítése is, amely révén új dimenzió nyílik meg a cívisváros és a térsége számára.

A lakossági fórum fő témája, azaz Európa jövője kapcsán a szóvivő rámutatott: Magyarország számtalan formában példát mutatott a következetesen képviselt álláspontjával és a példaértékű intézkedéseivel.

Hazánk politikai erejét többek között az is adja, hogy folyamatosan nyomon követi, mit gondolnak és mit akarnak az itt élő emberek. (Ilyen lesz hamarosan az újabb nemzeti konzultáció is.) Az első és legfontosabb, amit 2010-ben tudatosan vállaltak, hogy szakítanak az önfeladó, kompromisszumot kereső kormányzati gyakorlattal – már csak azért is, mert mi, magyarok mindig is magunk szerettünk dönteni a saját dolgainkról.

Fotó: Molnár Péter

Kovács Zoltán emlékeztetett: akkor még az IMF és a Világbank próbálta megmondani, hogy mi a jó nekünk. Az új magyar kormány azonban a saját utat választotta, amely azt jelenti, hogy a magyar emberek érdekeit képviseli. Jóllehet, nyugat-európai liberális politikusok szerint az európai lét veszélyes, és meg kell szabadulni tőle, és helyette „Egyesült Európa” kell. Sőt, a nyílt társadalom eszméje szerint nincs szükség többé kis közösségekre, és ezért atomizálja a társadalmat, s távoli nagy intézmények döntenek az egyénekről.

Ezzel szemben a magyar kormány úgy döntött, hogy a magyar termőföld a magyar gazdáké, embereké legyen – húzta alá az államtitkár. Elmondása szerint pedig az EU-ban óriási erők dolgoznak azért, hogy ez ne így legyen. Kovács Zoltán rámutatott arra is, hogy szintén óriási erők dolgoznak azért is, hogy egységes energia- és adózási politika érvényesüljön az EU-ban, ez azonban nem lenne kedvező Magyarországnak.

Hasonlóképpen tévúton jár, aki egységes európai igazságszolgáltatást szorgalmaz – húzta alá a kormányszóvivő –, hiszen ha az megvalósulna, akkor azáltal az igazságszolgáltatásunkat is maga alá gyűrné az EU. A politikus kifejtette azt az álláspontját is, hogy Európa elkényelmesedett, és elhitette magával, hogy a biztonságról a jólét fog gondoskodni.

A Soros-féle egyetem szintén abban gondolkodik, hogy a kultúra lecserélhető. A magyar kormány szerint nem – emelte ki Kovács Zoltán. Mint elmondta, mindemellett a migráció miatt az a veszély is fenyeget, hogy az iszlám fogja átvenni a mi kultúránk helyét. Magyarország felfogásában azonban a nemzetállam nem egy avítt dolog, s a világ sikere a nemzeti kultúrákra való támaszkodáson múlik – nyomatékosította a szóvivő. Kifejtette továbbá: az illegális migráció önmagában is óriási kihívás volt, az EU által képviselt jólét azonban kétes alapokon nyugszik, és óriási veszélyei is vannak.

Fotó: Molnár Péter

Kovács Zoltán elmondása szerint az az EU egyre több pénzt akar adni a migránsokat segítőknek, ugyanakkor az illegális migrációt elutasító közép-európai államoktól meg akarja vonni a támogatásokat. Végül a szóvivő a fórumon azt is hangsúlyozta, hogy az elmúlt 8 év rávilágított arra, hogy nekünk, magyaroknak meg kell tanulnunk újra büszkéknek lennünk az eredményeinkre.

Olyan példát mutatunk, amely túlmutat a határainkon is. Ilyen a családok támogatása, az egészségügy fejlesztése, a béremelések és a fiatalok itthon tartása is – amelyekre azonban az illegális migráció elleni küzdelem miatt nem juthat annyi pénz, amennyi kellene.

Kovács Zoltán a rendezvény előtt interjút adott a Naplónak, ezt később közöljük.

VA

