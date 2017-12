Az igazi szeretet még a jégszívet is felolvasztja

Debrecen. Andersen A hókirálynő című szépséges és tanulságos meséjéből adaptált mesemusical varázsvilágának lehettek részesei a nézők pár órára. A Napló az előadás egyik főszereplőjét, a 16 éves Bor Klárit kérdezte ennek apropóján.

Jól tudjuk, hogy ebben a darabban debütáltál színésznőként?

Bor Klári: Igen, de színésznőnek azért még nem nevezném magam. Mindig is vonzott ez a világ, kicsi korom óta táncolok, énekelek, tehát már korábban is kacérkodtam a színészettel. Nem kedvelem a mobilos applikációkat, nem elégít ki, ha a telefonomon lógok naphosszat vagy a közösségi médiákban produkálom magam, ahogy sok korombeli teszi, mindig is tartalmasabb elfoglaltságokra vágytam. Ilyen téren talán régimódi vagyok, de jobban szeretem személyesen megélni és átérezni a történéseket, a közös élményeket, amire ez az előadás nagyszerű lehetőséget nyújt.

Nagy próbatétel lehet ez a fellépéssorozat a számodra.

Igen, de segítjük egymást mindenben, a társulat tagjai igazán összetartanak. És amennyire nagy próbatétel, legalább annyira izgalmas is ennyi ember előtt játszani. Önmagában az is egy csoda volt, hogy átélhettük a két telt házas előadást, a nézők örömét és szeretetét.

Sokan feldolgozták már ezt a mesét. Úgy érzed, tudtatok újat, mást nyújtani?

Megelevenedett a mű, a nézők részesei voltak az előadásnak. Amikor például meghógolyóztuk a közönséget, és ők visszadobáltak. Nagyon élvezték a gyerekek, visongatva dobálták vissza a hógolyókat, de a felnőtteknek is tetszett ez a húzás. Vagy amikor a mobiljukkal világítottak nekem a sötét rengetegben, hogy megtaláljam az utat.

Ez a mese az önfeláldozó szeretetről, szerelemről szól.

Igen, én is sokat tanultam ezekről a próbák és a fellépések folyamán. Nagy tanulság számomra, hogy ne cseréljünk le rögtön barátságot, szerelmet vagy bármit az első adódó nehézség miatt, hisz van, amiért érdemes küzdeni. Hisz az igaz szeretet még a jégbe fagyasztott szívet is újraélesztheti…

Mai tinédzserként hogyan azonosultál Gerda szerepével?

Elsőre kicsit mesterkéltnek tűnt a sztori, de időközben meggyőzött, alakított, formált a figura. Fontos a hűség és a kitartás napjainkban is, ha meg akarjuk tapasztalni az igazi szeretetet, szerelmet.

Hogyan készülsz a karácsonyra?

Ez a szerep és az előadások kellően ráhangolnak. Most nem a plázázáson, együtt lógáson van a hangsúly, de épp a karácsony lényegét segít átélni, a szeretet, a hűség, az összetartozás, az együtt töltött idő fontosságát.

HBN

