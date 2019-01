Az idősnek jó, a gyermeknek nem?

Buk György polgármester kívánsága ez, hiszen a kistelepülés önkormányzatának költségvetésére naponta közel 40 kilométert kell autózni azért, hogy az óvodában lévő öt gyermeknek tízórait és ebédet tudjanak adni. Miközben – teszi hozzá fanyar mosollyal – a darvasi közkonyhán 58 személynek főznek. – Érdekes – folytatja Buk György – amikor iskolaszünet van, akkor minden gond nélkül ehetik az óvodásaink a Darvason készült tízórait és ebédet.

A képviselő tud róla

A közel 600 lakosú település egyetlen gyermekintézménye a Furtával közösen működtetett, de telephelyként számontartott óvoda. Mint azt a polgármester elmondta, ragaszkodnak is az intézményükhöz, ne kelljen már a legkisebbeknek is eljárni más településre. Az óvodában egy óvónő és egy dadus jelenleg öt gyermekre felügyel. Az épületet felújították, az udvaron játszótér van, mindent megtesznek az óvoda megmaradásáért. A problémát, a nagy költséget viszont az étel Zsákáról történő áthordása jelenti. Buk György elmondta azt is, hogy Vitányi István országgyűlési képviselőnek is jelezte már a gondot.

A politikust mi is megkerestük, aki kérdésünkre elmondta, hogy egyfajta központi intézkedésről lehet szó, ezért nem fogyaszthatják a helyben készült ételeket a darvasi óvodások. A térség településeinek problémái közé felírta a darvasit is, és a február közepén tartandó kihelyezett frakcióülésen megkeresi az ügyben az illetékest – mondta Vitányi István országgyűlési képviselő.

KZS

