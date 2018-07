Az idősekre és a nőkre is számítanak

– Ma Magyarországon 750 ezerrel többen dolgoznak, mint 8 évvel ezelőtt – jelentette ki Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán este a Napló TOP 100 Klubjában tartott előadásában, a Hotel Divinusban.

– Míg 2010-ben a foglalkoztatási ráta 55 százalék volt, 2017-ben a 68 százalékot is meghaladta. Az nem vitás, hogy az értékteremtő munka tartást ad az embernek – jegyezte meg.

– Mára látható, hogy a közfoglalkoztatásból akit csak lehet, át kell terelni a versenyszférába. A kormány szándékai szerint 150 ezerre vagy még lejjebb csökkentjük a résztvevők számát, ebben a munkában az önkormányzatok is fontos partnerek. A magyar munkaerőpiacon a közfoglalkoztatástól eltekintve is nagyot javultak a mutatók: jóval 4 millió fölött van a dolgozók száma az elsődleges munkaerőpiacon, 2010-hez képest 600 ezerrel nőtt a versenypiacon dolgozók száma.

– Van egy keresleti-kínálati különbség a hazai munkaerőpiacon: egyrészt a gazdaság bizonyos területein munkaerőhiány tapasztalható, másrészt bőven van még tartalék az inaktívak között. Előbbi elsősorban minőségi hiányt jelent, és az oktatásra, képzésre ró feladatokat. Utóbbi kapcsán hat megyében a legjellemzőbb a képzetlenebbek magas aránya: Hajdú-Bihar mellett Zala, Baranya, Borsod, Szabolcs és Nógrád megyében – sorolta Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán este, a Napló TOP 100 klubjában tartott előadásában, a Hotel Divinusban. – A közfoglalkoztatottak közül még több tízezren át tudnak menni a versenyszférába. Még mindig nagy a különbség a férfiak és nők aktivitása között, ezért igyekszünk a nőket mindinkább bevonni, és ehhez például rugalmas munkavégzési formákban, távmunkában is gondolkodunk. Meg kell jegyezni, bár Európában ezek népszerűek, nálunk még nem szeretik az atipikus foglalkoztatási módokat a foglalkoztatók. A rugalmas foglalkoztatás elősegítésére uniós programot indítottunk, emellett a munkahelyi bölcsődék létesítésére is van projektünk.

Nincs varázsszer

– Jelentős tartalék van a nyugdíjasok visszafoglalkoztatásában is. Főleg a frissen nyugdíjazottakra számíthatunk, akik akár mentorként is segíthetik a fiatal kollégákat, de a több évtizedes tapasztalatuk miatt a munkáltatók is előszeretettel alkalmazzák őket – mutatott rá.

Bodó Sándor | Fotó: Molnár Péter

– A legnagyobb feladat a meglévő munkaerőt felhozni olyan szintre, hogy versenyképes legyen. Erre sok program, ötlet, javaslat van, ezeket vizsgáljuk, de az látszik, hogy nem lesz egyetlen varázsszer. Kiscsoportos szinten kell megoldást nyújtani, hogy a meglévő tartalékot mozgósítsuk. Emellett a járási hivatalban dolgozó kollégákat is átképezzük, felkészítjük arra, hogy még hatékonyabban tudjanak az álláskeresőknek segíteni, őket nyomon követni – mondta Bodó Sándor.

A foglalkoztatás egyik fontos kérdésének nevezte, hogy a fiatalokat hogyan tudjuk a cégekhez kötni: ma már gyakran a frissen végzetteket próbálják magukhoz édesgetni a vállalatok, jellemzően gyakornoki programokon keresztül, amelyek egyébként a diákok, hallgatók körében is népszerűek.

Fejlesztésre is

Az államtitkár arra is kitért, hogy a munkaerőpiaci problémákból adódó feladatok megoldására komoly uniós és állami források állnak rendelkezésre. Ezek ma már nemcsak a munkaerő megtartására, létszámbővítésre irányulhatnak, hanem – főleg a feldolgozóiparban és az építőiparban – akár technológiai fejlesztés, kapacitásbővítés támogatására is.

Egyre több nagyváros önkormányzata érdeklődik munkásszállók építése iránt, ugyanis megbízhatóbb alternatívát jelenthet, mint a piacon lakást bérelni. Jelenleg tíz ilyen projekt van folyamatban – tájékoztatott az előadó. Beszélt a közszférában lévő tartalékokról; ennek felmérése most zajlik. A kormány elkötelezett abban, hogy a bürokrácia ne növekedjen, hanem csökkenjen az elkövetkezendő időszakban.

A cégek nehezen találnak elegendő jó szakembert

A TOP 100 klub tagjai a munkaerőhiány kapcsán egyöntetűen a szakképzés problémáira mutattak rá. Forgács Barna, az Agrárgazdaság Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, nincs elég szakember, akire a modern, 60-100 millió forint értékű mezőgazdasági gépeket rá lehetne bízni. „Gyorstalpalókkal próbáljuk utolérni magunkat” – mondta. Szerinte ahhoz, hogy a gyerekek agráriskolába menjenek, a mezőgazdaság presztízsének is változnia kellene. Ma már a traktoros sem az a „klasszikus olajbúvár” szakma, komputertechnikával, GPS-szel ellátott gépeket kell kezelni. A KITE Zrt. képviselője szintén arról panaszkodott, hogy nehezen találnak szervizszerelőket, a cég saját erő- és költségráfordítással próbálja magának kiképezni az embereket.

Ábrahám László és Forgács Barna a Napló TOP 100 Klubjának szerdai összejövetelén | Fotó: Molnár Péter

Ábrahám László tapasztalatai szerint egy első évét kezdő egyetemistával (aki „azt sem tudja, a forrasztópákának melyik vége meleg”), még nem tud mit kezdeni egy cég, csak később, amikor már komoly ismeretekkel rendelkezik, akkor alkalmas valódi gyakornoki munkára. Nagy Antal, a hajdúböszörményi Dispomedicor Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: cégük évtizedek óta szívesen alkalmaz nyáron diákmunkásokat, akik gyakran a dolgozók gyerekei, és sokszor később maguk is alkalmazottakká lesznek. Mostanra azonban a (szövetkezeti formán kívüli) diákmunka közterhe olyan magas lett, hogy nem éri meg foglalkoztatásuk.

HBN

Javuló munkaerőpiaci mutatók

2010 2017 Elsődleges munkaerőpiacon foglalkoztatottak száma 35 900 fő 40 500 fő Potenciális munkaerő-tartalék 824 ezer fő 598 ezer fő Toborzási nehézségekkel szembesülő cégek aránya 5,4 % 31,5 % Foglalkoztatási ráta Hajdú-Biharban 49 % 4,6 % Munkanélküliségi ráta Hajdú-Biharban 13,3 % 6,6 %

