Az időjárás keveset segít síktalanítani

A mentők tájékoztatása szerint különösen vasárnap megemelkedett az eljegesedett járdákon, utakon elcsúszott, végtagsérüléseket szenvedett gyalogosok száma. Az ilyen balesetek többnyire olyan helyeken következtek be, ahol a korábban hullott kevés havat, zúzmarát nem takarították el, majd az enyhébb napokon az kissé megolvadt, később pedig visszafagyott, jéggé változott.

Fotó: Matey István

Tőzsér Gyula, a Debreceni Közterület-felügyelet hatósági osztályának vezetője elmondta: a szabály továbbra is az, hogy az ingatlantulajdonos kötelessége a háza, telke előtti járda hó- és jégmentesen tartása. Ez természetesen a társasházakra is vonatkozik. Amennyiben ennek valaki nem tesz eleget, és a csúszós felületen egy járókelő elcsúszik, eltöri a kezét, lábát, polgári pert indíthat a mulasztó tulajdonos ellen.

Csak figyelmeztetnek

A közterület-felügyelők ezen a télen is ellenőrzik ezen szabály betartását, és ha azt látják, hogy valaki nem tesz ennek eleget, figyelmeztetnek, de nem büntetnek – ismertette Tőzsér Gyula. Hozzátette, a járdát sózni környezetvédelmi okokból nem szabad, de homokot, hamut esetleg környezetbarát szóróanyagot használhatunk erre a célra.

Fotó: Matey István

A meteorológusok szerint a következő egy hétben is marad a hideg, téli idő. Nagy havazás nem, de kisebb hószállingózás, zúzmara és jégképződés ezután is lehet.

HBN–OCs

Kétszer annyian dolgoznak, mint tavaly

Pethe Tamás, a Dehusz Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: ezen a télen kétszer annyi – naponta 500-600 közfoglalkoztatott – takarítja Debrecen havas-jeges, önkormányzati tulajdonú közterületeket, mint tavaly. Elsősorban a nagyobb kereszteződésekben és az azokhoz csatlakozó utcákban dolgoznak, de a kerékpárutakat is használhatóvá teszik. Újdonság, hogy munkatársaik most kerekeken guruló, szóróanyagot tartalmazó kiskocsikat is magukkal visznek. Ha szükséges, egy-egy területre – hétköznap, munkaidőben – többször is visszamennek a közmunkások – ismertette.

Debrecen – Nem várnak havazást a meteorológusok karácsonyig.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA