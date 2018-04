Az idén is lesz hal a horogra

(Összesen 71 mázsa halat telepítettek áprilisban a Hajdú-Bihar Megyei Horgászszervezetek Szövetségének vizeibe. A halak a Keleti-főcsatornába, a Köselybe, a Nyugati-főcsatornába és a Hortobágy-Berettyóba kerültek különböző eloszlásba. A két-, illetve hároméves pontyokat április 17-én engedték új otthonukba, április 19-ig pedig teljes horgászati tilalmat rendeltek el, hogy megszokják az új helyet.

Az idén eddig körülbelül annyi halat telepítettünk, mint tavaly.” Márkus Gábor

Arányosan telepítenek

Márkus Gábor, a Hajdú-Bihar Megyei Horgászszövetség elnöke elmondta, minden év elején a kiadott horgászengedélyek számától is függ az, hogy mennyi halat telepítenek egyes vizekbe. Ahol több engedélyt adnak ki, ott nagyobb a bevétel is, és az igény is a halakra, így oda többet telepítenek. Ebből kifolyólag mindig arányosan osztják el, hová mennyi hal kerüljön. A halaknak átlagosan 750, 800 forint körül van kilogrammja, így elég sokba kerül a telepítés.

A most telepített pontyok közül a fiatalabbak még nincsenek fogható nagyságban, ugyanis nem érték el a 30 centis méretet. Februárban már lezajlott egy telepítés, akkor 12 mázsa dévérkeszeg került a vizekbe.

– A telepítésről minden évben egy ütemtervet is be kell adnia a szövetségnek a halászati felügyelőségre, amelyet mindig értékelnek, hogy megvalósult-e vagy sem. Ezeket a terveket természetesen minden esetben óvatosan kezeljük, mivel nem tudjuk, hogy a gazdasági körülmények hogy alakítják a horgászok életét, és mennyi engedélyt adunk ki. Idén eddig körülbelül ugyanannyi halat telepítettünk, mint tavaly. Az év eleji betelepítésre jobban tudunk készülni, hiszen annyi bevételünk mindig van, amennyivel ezt fedezni tudjuk – jelentette ki az elnök.

Kevés időt vesz igénybe

A halakat most is, mint minden évben a hajdúszoboszlói Bocskai halászati szövetkezetből vették meg, ugyanis már közel két évtizede velük állnak szerződésben. Év elején mindig egyeztetnek, így a halgazdaságban is előre tudják, mikor lesz szükség az újabb példányokra. Éppen ezért most is zökkenőmentesen ment a halak elszállítása. Az előkészületek – a halak kimérése, elszállítása – hosszabb ideig tarthat, akár egy egész napot is igénybe vehetnek, ám a halak szabadon engedése mindössze néhány percet vesz igénybe.

