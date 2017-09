Az idei év legcsapadékosabb hete volt

Az idei tenyészidőszakban – augusztus második felét leszámítva – viszonylag egyenletes volt a csapadék eloszlása, az esztendő során mégis 100 milliméter körüli relatív deficit halmozódott fel lassacskán a sokéves átlaghoz képest.

Törlesztett az eső

Ebből jó 40-50 millimétert törlesztett is az időjárás szeptember harmadik hetének kiadós és nagy területet érintő esőzéseivel. Magassági hidegörvény vendégeskedett napokig a Kárpát-medence térségében, ennek köszönhettük a meg-megújuló csapadékhullámokat. A csapadék jobbára csendes eső formájában hullott az erre jellemző viszonylag homogén területi eloszlással. Különbségek így is voltak az észak-tiszántúli tájegységeken belül: a Hajdúság és a Bihari-sík 40-70 milliméteres összegeket jegyzett, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye déli és nyugati peremén 40-50, északabbra 25-30 milliméter hullott. A kiadós csapadékkal a talajok nedvességkészlete a művelt rétegben a szabadföldi vízkapacitásig – átmenetileg a fölé is – nőtt, az egy méter mélységű szelvény deficitje pedig napok leforgása alatt ismét szinte mindenütt 100 milliméter alá csökkent. A talajok örvendetes töltődése mellett a sok csapadék alaposan visszavetette a betakarítási és az esedékes talaj-, valamint vetési munkákat. Sokfelé napokig nem volt tanácsos a talajra munkagéppel rá sem menni, szerencsére azonban bőven van még idő az őszi kalászosok vetésére és a napraforgó, cukorrépa, kukorica betakarítására. A kiesett időszak okozta elmaradás ledolgozását nagyban segítené egy „vénasszonyok nyara” típusú, napos, száraz periódus, erre az időszakban statisztikailag is jó esély mutatkozik.

Oda kell figyelni

Az elmúlt héten 2-3 fokkal volt hűvösebb a megszokottnál, 15 °C-ról 10 fok közelébe esett vissza a napi középérték. A talajok felszíni hőmérséklete csak lassan követte a viszonylag gyors lehűlést, napi átlagértéke még 15 °C közelében van a középkötött csernozjomokon. A gyümölcsérés szempontjából kedvezőtlen borongós idő mellé az eleinte alig 20 fokos maximumok is 12-15 °C közé mérséklődtek, igaz, éjjelente még jobbára maradtak a 10 fok közeli legalacsonyabb értékek. A hosszan tartó nedves időben tovább erősödött a gombás és baktériumos növényi kórokozók fertőzési nyomása, az ezek elleni védekezésre mindenképpen érdemes gondot fordítani a betakarításra váró termés minősége érdekében.

– Debreceni Egyetem – AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ –

