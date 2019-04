Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint az Airbnb információs társadalommal összefüggő szolgáltatás

A párizsi ügyészség vádiratot nyújtott be a cég ellen, egyebek mellett azt állítva, hogy az ingatlanközvetítői tevékenységet folytat. Ezt az Airbnb vitatja, arra hivatkozik, hogy a vonatkozó francia törvény nem alkalmazható, mivel összeegyeztethetetlen az elektronikus kereskedelemről szóló közösségi irányelvvel.

Az EU luxembourgi székhelyű bíróságának részéről Maciej Szpunar megállapította: információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül az Airbnb, amely egy elektronikus platformon keresztül összekapcsolja a lehetséges bérlőket a bérbeadókkal, úgy, hogy a cég nem gyakorol ellenőrzést ezen szolgáltatások alapvető feltételei felett.

Rámutatott, hogy az információs társadalommal összefüggő, de más tagállamból származó szolgáltatások nyújtásának szabadságát korlátozó lépéseket tervező országok kötelesek előzetesen közölni szándékukat az Európai Bizottsággal, s fel kell kérniük az érintett tagállamot intézkedések meghozatalára, ez viszont ebben az esetben nem történt meg.

Végezetül kimondta, ellentétes az irányelvvel, ha valamely tagállam ilyen körülmények között, ekképpen korlátozhatja az információs társadalommal összefüggő, más tagállamból származó szolgáltatások nyújtásának szabadságát.

A főtanácsnok feladata, hogy pártatlanul és függetlenül eljárva javaslatot terjesszen az Európai Bíróság elé a rábízott ügy megoldására vonatkozóan. Az indítvány nem köti a bírákat, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy az ítéletek többnyire megegyeznek az előzetes állásfoglalással.

A most is alkalmazott, előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi, hogy a tagországok bíróságai a közösségi jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek az EU bírósága elé. Utóbbi azonban nem dönti el a jogvitát, az a tagállami bíróság feladata, hogy az ügyet a luxembourgi ítélet alapján elbírálja. A határozat mindazonáltal a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más tagállami bíróságokat is köti.

– MTI –

