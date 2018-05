Az erdőben piknikeztek gyermeknapon

Vidám zeneszó, önfeledt gyermekzsivaj töltötte meg május utolsó péntekjén a nyírségi település szélén, a Gúthi erdő tövében található községi szabadidőparkot. Az Akácliget Óvoda kilenc évre visszatekintő rendezvényét egyre nagyobb várakozás előzi meg, hisz a szervezők évről évre gondoskodnak valamiféle izgalmas meglepetésről. Eddig „otthon” maradtak, az óvoda udvarán szórakoztak, idén először azonban az erdőt választották helyszínül. Jó döntésnek bizonyult a váltás, hiszen mindenki remekül érezte magát az erdőben. A hatalmas tisztáson hamar fűre kerültek a plédek, pokrócok, előkerültek a piknikkosarak és persze a játékok is.

Együtt a szülőkkel

A csoportok erdei sétára indultak, ahol a tanösvényen „megbúvó” állatokat figyelhették meg. A gyerekeket egyáltalán nem zavarta, hogy fából készültek az erdőlakók, nagy izgalommal fedezték fel, és fogták meg a rókát, a vaddisznómamát a malacával, az őzgidát és a kis csigát is. Szigeti Imre szomszédos tanyáján igazi állatokkal is találkozhattak a gyerekek, majd kipróbálhatták a park szabadtéri játékait is. A nap legnagyobb élménye az volt, hogy a gyerekek mellett ott voltak a szülők, nagyszülők is, akik minden mókából, még a kötélhúzásból is kivették részüket.

Az ebédhez, igazi piknikhangulathoz illően, a szabadban terítettek, ahol szintén közösen ültek asztalhoz, s kóstolhatták meg a szakács nénik remek töltött káposztáját.

