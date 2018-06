Az erdő állataival, növényeivel ismerkedtek a diákok

A Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola valamennyi tanulója, a pedagógusok és iskolai dolgozók közös, tanévbúcsúztató sportnapot tartottak a Gúthi erdő fáinak ölelésében található hatalmas tisztáson a napokban.

A napot imádsággal indították, majd Garda László igazgató köszöntötte a mintegy 350 gyermeket és felnőttet, akik együtt „szóltak” a helyszínhez: közösen mondták el az Erdő fohászát.

Közös akadályverseny

A megnyitó után izgalmas akadályverseny vette kezdetét, aminek útvonala természetesen az erdő sűrűjébe vezetett. A csapatok egy alsó és egy felső tagozatos osztályból álltak, ahol a nagyok vigyáztak a kicsikre, kézen fogva vezetgették őket az itt-ott nehéz erdei terepen. Az erdei akadályversenyen az erdészet munkatárasai és a pedagógusok várták érdekes feladatokkal a diákokat. Volt növény – fűszer – és termésfelismerés, speciális szerszámmal mérhették a fák átmérőjét, vagy éppen megtippelhették egy óriástölgy magasságát.

Nagy népszerűsége volt a lézeres távcsőnek, amivel pontosan meg tudták határozni egy-egy fa távolságát is. Lőhettek íjjal, sétálhattak gólyalábon a vadak nyomában, és még megannyi feladat segítségével ismerkedhettek az erdő rejtelmeivel.

„Pusztabusszal” utaztak

Az akadályversenyt követőn volt kézműves foglalkozás, Koleszár Árpád segítségével íjászkodhattak, a gyerekek, és természetesen előkerültek a futball-labdák is. A szakács néniknek köszönhetően a slambuc-ebédet is a szabadban fogyaszthatták el a gyerekek, majd végignézhették a várva-várt rendőrkutyás bemutatót is. A vállalkozó kedvű osztályok „pusztabusszal”, vagyis lovas szekéren tehettek még egy hatalmas kört az erdőben és a vadászház környékén. A gyerekek annyira jól érezték magukat, hogy legszívesebben az éjszakát is kinn töltötték volna.

