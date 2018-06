Az én világbajnokságom: védekezni már mindenki megtanult

Az élvonalba jutott Kisvárda Master Good vezetőedzőjének, Kondás Elemérnek nincs külön favoritja vagy kedvence a világbajnokságon, mint a legtöbb szurkoló, ő is a jó futballra és a sok gólra esküszik.

Eddig napi két mérkőzés megtekintésére futotta az időmből, és mondhatom, a meccsek többsége élvezetes, jó futballt hozott”

– mondta az eddigi tapasztalatairól Kondás Elemér. – A legjobban idáig a spanyol–portugál mérkőzés tetszett, amelyen Cristiano Ronaldo zsenialitása kellett ahhoz, hogy a portugálok pontot szerezzenek. A végén más talán kilőtte volna a stadionból a labdát, de ő hihetetlenül jól koncentrált, és gólra váltotta azt a szabadrúgást. Érdekes, hogy a végső győzelemre is esélyesnek tartott csapatok közül többen is botlottak, a legjobban a németek veresége lepett meg, de a brazilok is ráfáztak arra, hogy a vezetésük megszerzése után visszavettek a tempóból Svájc ellen – fogalmazott a Loki korábbi sikeredzője.

Kockázatot kell vállalni

– A mexikóiak nem adtak teret a címvédőnek, azok után pedig különösen, hogy megszerezték a vezetést. Általános jelenség, hogy védekezni már mindenki megtanult, így az argentinok is csak szenvedtek Izland ellen. Hasonlót a saját bőrünkön is érezhettünk a tavaszi szezonban, amikor a legtöbb csapat ellenünk is csak védekezni próbált. A csoportmérkőzések második fordulójától kezdve kezdődnek csak az izgalmak, hiszen, akinek nem úgy sikerült a rajt, ahogyan szerette volna, annak innentől kezdve már kockázatot is kell vállalnia. Abban reménykedem, hogy a folytatásban is jó futballt és sok gólt láthatunk, nincs különösebb favoritom, egy-egy meccsen belül választok magamnak kedvencet.

KM

