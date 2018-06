Az én világbajnokságom: Szőke Szabolcs leginkább a jó focinak, a jó meccseknek szurkol

Olaszország lesz a 2018-as labdarúgó-világbajnokság egyik nagy hiányzója – ez óriási szívfájdalma Szőke Szabolcsnak, a DVSE pólósának. – Az olaszok a nagy kedvenceim, még anno Del Piero játékát imádtam nézni, nagyon sajnálom, hogy nem jutottak ki a tornára. Ahogyan azt is, hogy Magyarország sincs ott, egészen más úgy egy nagy világesemény, ha a sajátjainknak szurkolhatunk. De természetesen így is figyelemmel fogom követni az eseményeket, leginkább a jó focinak és a jó meccseknek szurkolok. Még most, a csoportmeccsek elején, nyaralás közben a baráti társaságommal nézzük majd az összecsapásokat, a döntőt úgy tervezem, családi körben tekintem meg – mondta el érdeklődésünkre az átlövő.

Brazília a döntőben

Arra is kíváncsiak voltunk, a vízilabdázó szerint van-e olyan mérkőzés, melyet nem lehet kihagyni. – Épp a küzdelmek elején, pénteken este rendezik a Portugália–Spanyolország találkozót, mely egy hatalmas presztízscsata lesz. Klubszinten a portugáloknál és a spanyoloknál is sok játékos szerepel egy csapatban, ez nagy előnyt jelenthet – vélekedett Szőke, majd azt is elárulta, kiket vár a fináléba.

– Bízom benne, hogy egy emlékezetes döntővel zárul a 2018-as vb, úgy hiszem, vagyis remélem, hogy a németek megvédik címüket, a másik finalista pedig szerintem Brazília lehet – nyilatkozta a pólós, aki nem csupán nézni szereti a focit, hanem ha ideje engedi, szívesen rúgja is a bőrt.

SZADÓ

