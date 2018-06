Az én világbajnokságom: szimpatikus az izlandi koncepció

A DVSC sajtómunkatársaként a munkája is a futballhoz – és a Lokihoz – köti, de Nyitrai Daniella nem kötelességből követi a labdarúgást, hanem azért, mert kedveli.

– Aki ismer tudja, hogy nagyon szeretem a focit, és fanatikus olasz-drukker vagyok, kivéve, amikor a mieink is részt vesznek egy tornán, mint a 2016-os Eb-n. Most bánatomra mindkét válogatott lemaradt a vb-ről, így az izlandiakért szorítok. Mindig várom a nagy tornákat, így természetesen az oroszországit is. Az első körben akadt meglepetés mindkét fajtából, hiszen ki gondolta volna, hogy a németek kikapnak Mexikótól, vagy a brazilok és az argentinok pontokat veszítenek – utóbbinak azért örültem, hiszen az izlandiak voltak az ellenfeleik – mesélte.

Az oroszok jók

Amennyiben a munkája engedi, Daniella figyeli a délutáni mérkőzéseket is, de az esti közvetítéseket mindenképp megnézi. A nagyobb összecsapásokat baráti társaságban, a kevésbé jelentőseket otthon tekinti meg.

– Ha a lakásban teszek-veszek, akkor is megy a tévé. Oroszország egyelőre meggyőzőnek tűnik, a játékosaikat feldobja, hogy saját közönségük előtt szerepelhetnek, ha így folytatják, akár egész messze eljuthatnak. Én titokban abban bízom, a torna meglepetéscsapata mégis Izland lesz. Egyedülálló, ahogy a kevesebb, mint 400 ezer lakosú ország milyen tudatosan felépítette a sportkoncepcióját, amelynek már a fociban és a kézilabdában is jól látható eredménye van. A játékosaik alázattal futballoznak, a közönségük pedig fanatikusan biztatja őket, ez nagyon tetszik. Mégis az az érzésem, hogy a hagyományos futballnemezetek – Brazília, Argentína, Spanyolország, Németország – közül fog kikerülni a végső győztes.

MSZ

