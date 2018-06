Az én világbajnokságom: Quirikó Vivien hagyományosan a németeknek szurkol, most sincs ez másképp

– Nyilván minden meccset nem tudok majd megnézni, de amennyire időm engedi, figyelemmel fogom követni a tornát. Tervben van, hogy a barátaimmal is összejövünk egy-egy találkozót megnézni, ugyanakkor otthon, a kanapén ülve is szívesen követem figyelemmel az eseményeket – fogalmazott a HTE vezetőedzője, majd azt is elmondta, mely gárdákat tartja favoritnak.

– Hagyományosan a németeknek szurkolok, így most is, viszont ha nem ők nyerik meg a vb-t, akkor sem fogok összeomlani. A brazilokat most dicsérik, kíváncsi vagyok, meddig jutnak. A spanyolok, vagy épp a portugálok pedig mindig az élmezőnybe tartoznak. Szinte minden nagyobb bajnokságon feltűnik egy kisebb ország, mely maradandót alkot, ezúttal nem tudom, mely válogatott okozhat kellemes meglepetést – nyilatkozta az év legjobb edzőjének megválasztott szakember.

Arról is érdeklődtünk, milyen fajta stílus áll legközelebb a fiatal trénerhez. – A rövid passzos, gyors játékot kedvelem, az előreívelgetős stílust, ami az angolokra is jellemző volt, sosem szerettem! – jelentette ki Quirikó, aki már az általános iskolában is, a szünetekben, és a testnevelés órákon a fiúkkal focizott.

