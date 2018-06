Az én világbajnokságom: Nehéz megmondani, ki lesz a befutó a vébén

Nagy sportkedvelő hírében áll a háromszoros Guinness-rekorder Novák Ferenc, akinek bár az igazi nagy szerelme a kerékpár, de azért a focit is szívesen nézi és követi. Nem csoda hát, hogy a 87. életévében járó, még mindig aktív sportember képben van az oroszországi labdarúgó-világbajnokság eseményeit illetően is.

– Sokkal többet vártam Argentínától, Messi játékát nagyon kedvelem, de most nem tudta azt hozni, amit megszokhattunk tőle. Előzetesen úgy gondoltam, a dél-amerikai csapat akár a végső győzelemre is esélyes lehet, csalódás az eddigi szereplésük. A portugálok viszont hozzák az elvárhatót, Ronaldo is remek formában van. Bízom benne, hogy Németország is sokáig harcban lesz, ahogy a házigazda oroszok is, az ő játékuk kellemes meglepetés. Arra, hogy melyik nemzeti együttes nyerheti meg a világbajnokságot, az előzmények tükrében már nem mernék tippelni – vélekedett a félkarú biciklikirály.

Izgalmas derbik

Novák elmondta: szívesen nézi a nagy tornákat, hiszen a labdarúgás krémjét lehet látni. – Jószerivel az igazán jó együttesek jutnak csak ki a világbajnokságra, így színvonalas mérkőzéseket játszanak a felek. Persze, már ezen a vébén is akadtak gyengébb összecsapások, de azért több izgalmas derbit is hozott a torna.

– Már várom a kieséses szakaszt, hiszen oda azok jutnak el, akik valóban tudnak. Majd csak ezután jönnek az igazi izgalmak, a nagy drámák és szép sikerek – fogalmazott Novák Ferenc, aki nemrégiben 21. alkalommal teljesítette a Békéscsaba-Arad Szupermaratont.

