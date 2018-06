Az én világbajnokságom: Messinek szurkol, hogy vb-aranyat nyerjen

Már többször írtunk a Napló hasábjain arról, hogy a Loki korábbi válogatott szélsője, Dombi Tibor nagy szerelmese az amerikai futballnak. Az egykori játékos barátai, volt csapattársai körében hajnalonta közösen szurkolnak az NFL-kedvenceiknek. Vajon így van ez a labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseivel is?

Ha nincsenek hollandok…

– A vb annyira nem központi téma, mivel van, hogy egy nap négy meccset is rendeznek. Bár a brazil–svájci csatát pont társaságban, Kerekes Zsombiékkal néztem végig – mondta a DLA U17-es csapatának pályaedzője. – Az NFL-ben egy csapatnak van 16 mérkőzése, nincs kupa, nemzetközi porond, nincs válogatott meccs, tizenhat bajnoki, és ennyi. Egy Real Madridot vagy egy Barcát ma már megnézhetsz 38 bajnokin, számtalan kupameccsen, a Bajnokok Ligájában és a válogatottakban is ott vannak a játékosaik. A vébén most 32 csapat van, később már 48 lesz, annyi a mérkőzés, hogy föl sem lehet dolgozni. Lehet, hogy az amerikai fociban a terhelhetőség miatt nem lehet csak 16 találkozó egy szezonban, de ennek pont ez adja a varázsát. Kilenc hónapig várod a három hónapos idényt. Viszont az év bármelyik napján megnézhetsz akár több futballmérkőzést is. Gyerekkorunkban láthattunk egy FA-kupadöntőt és slussz, most a hatalmas piac mást diktál, de ezt csak az én korosztályom látja így, meglehet – mondta Dombi, aki minden világversenyen a hollandoknak szurkol, ám most nincs kint a vb-n az Oranje.

– Most Messiért szorítok, hogy minél jobb vébéje legyen. Nekem van Basten volt a példaképem, de örülök, hogy láthatok játszani egy olyan focistát, mint Lionel Messi. Szerintem olyan játékos még nem volt soha, mint az argentin.

– TN –

