Az én világbajnokságom: a brazilokat érzi favoritnak a tréner

Nem kérdés, hogy aki a labdarúgásban dolgozik, az amikor csak teheti, ott ül a televízió készülék előtt a világbajnokság meccsei alatt. Nincs ezzel másként a Loki jelenlegi pályaedzője, Bücs Zsolt sem, aki korábban volt a Nyíregyháza, a DMVSC, a Győri ETO, a Vasas, a Volán, a REAC és a Pécs játékosa, de megfordult Németországban, Malajziában és Szingapúrban is.

A portugál–spanyol a csúcs

– Egyelőre többnyire bejött a papírforma a meccseken, de túl magas színvonalról nem beszélhetünk – mondta a szakember. – Kivétel ez alól a portugál–spanyol mérkőzés, ami kiugróan élvezetese játékot hozott. A több találkozón érezhető volt, hogy az esélyeseket nyomja a teher, míg az esélytelen csapatok beássák magukat a kapujuk elé, és a bekkelésből próbálnak kontrázni. Hiszen két-három gyors embere ma már minden válogatottnak van elöl. Nyilván az argentinok pontvesztése és Irán győzelme engem is meglepett – mondta Bücs, aki a favoritokról is ejtett néhány szót.

– A brazilokat természetesen én is megemlítem. Ráadásul ott van nekik egy Neymar, aki a sérülése miatt pihenten érkezett a tornára, és extra motivációt is érzek benne. S ne feledjük, hogy most nincs akkora nyomás a sárga mezeseken, mint négy éve Brazíliában! A németek és s spanyolok szintén aranyesélyesek, de nálam titkon favoritnak minősül Belgium és Horvátország, mindkettő kitűnő futballistákból álló csapat.

TN

Vb-2018 - Címvédőhöz méltatlan volt a Nationalelf első mérkőzése a német sajtó szerint Berlin - Hatalmas csalódásként és címvédőhöz méltatlan teljesítményként értékelte a német sajtó a válogatott vereséggel végződött vasárnapi bemutatkozó mérkőzését az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon. A Mexikótól elszenvedett 1-0-s kudarcról a legnagyobb német lap, a Bild az első oldalán Jo... Tovább a cikkhez

VB-2018 - Svédtorna előtt a dél-koreai válogatott Nyizsnyij Nov­gorod - Magasságbeli különbséggel biztosan számolhatnak a dél-koreaiak a Nyizsnyij Nov­gorodban rendezendő Svédország elleni világbajnoki csoportmérkőzésen, ugyanis az északiak jóval megtermettebbek átlagban, mint az ázsiaiak. Az F csoport második találkozójára hétfőn 14 órától kerü... Tovább a cikkhez

Az én világbajnokságom: Szőke Szabolcs leginkább a jó focinak, a jó meccseknek szurkol Debrecen - Bízik benne, hogy a német nemzeti együttes megvédi címét. Olaszország lesz a 2018-as labdarúgó-világbajnokság egyik nagy hiányzója – ez óriási szívfájdalma Szőke Szabolcsnak, a DVSE pólósának. – Az olaszok a nagy kedvenceim, még anno Del Piero játékát imádtam nézni, nagyon sajnálom, ho... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA