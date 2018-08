Az EMMI virágkocsija a családokról szól

– Magyarországon első helyen a családok állnak, ezt hivatott szimbolizálni az a virágkocsi, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) indított idén első alkalommal a Debreceni Virágkarneválon. A virág mindig egyfajta üzenetet hordoz, mi is üzenni szeretnénk ezzel a kompozícióval. 2018 a Családok éve, és mi a jövőt a magyar gyermekekben látjuk, ez az üzenet – mondta Novák Katalin hétfőn reggel az EMMI virágkocsijánál, a felvonulást megelőzően. Kifejtette, a virágkompozíción építőkockákat láthatunk, melyek szimbolikusan értendőek. – Ezek az elemek a magyar családokat szimbolizálják, mindegyik más és más, ám mégis összeáll egy szép egésszé. Ez pedig a magyar nemzet – fogalmazott az államtitkár.

Elmondta, Debrecen családbarát város, mely támogatja a fiatalokat az otthonteremtésben, és mivel egyúttal egyetemi város is, kifejezetten fontos, hogy megszólítsa a fiatalokat. A kormánynak is ez a célja, így például gyermekvállalás esetén eltörölhető a diák- vagy csökkenthető a jelzáloghitel, emelkedik a diplomás gyed összege, valamint nő a kétgyermekes családok adókedvezménye is.

Papp László, Debrecen polgármestere a sajtótájékoztatón elmondta, a Debreceni Virágkarnevál évről évre egyre színvonalasabb rendezvény, melyet a kormánnyal való kiváló együttműködésnek is köszönhet. Jövőre pedig már az 50. karnevál következik, melyet a jubileumhoz méltó módon ünnepelnek majd meg.

