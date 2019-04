Az embertelenség ellen küzd az egykori hajdúnánási diák

Ábri Zoltán 1971-ben született Debrecenben. Születésétől fogva állami gondoskodásban részesült, hároméves koráig a Debreceni Csecsemőotthonban, azután a Hajdúnánási Nevelőotthonban nevelkedett. 1986-ban került el Hajdúnánásról, s egészen Kanadáig jutott – ahogyan olvasóink néhány éve már megismerhették történetét Tar József nyugalmazott tanító közreműködésével. (Köszönet a pótanyának Montrealból címmel.) Most is Józsi bácsi volt az, aki hírül adta, hogy Ábri Zoltán Hanti Vilmostól, a Magyar Ellenállók Antifasiszta Szövetségének az elnökétől vehetett át díjat.

Emberi jogi díj

„Hogyan lettem a »humanizmus nagykövete«? Kicsit vissza kell térnem a gyermekkoromhoz. A Hajdúnánási Nevelőotthonban, ahol felnőttem, abszolút természetes volt a sokszínűség. Úgymond beleszülettem ebbe a miliőbe, hiszen születésem óta a gyermekotthon növendéke voltam. Együtt játszottam a gyerektársaimmal békében, egymást gyermeki szívvel tolerálva. Pontosan ezért nem hiszek a rasszizmusban, és pontosan ezért utasítom el annak minden formáját.

Az egykori nánási kisdiák | Fotó: magánarchívum

Aktív részese voltam annak, hogy igenis lehet békésen egymás mellett élni, szórakozni, együtt nevetni és együtt szomorkodni, netalán sírni. Ma már felnőtt fejjel mindez kiegészült azzal, ami a »humánus« gondolkodásmódomat kifejezi. Hiszek az emberben. Csodálattal tölt el az Isten által megalkotott ember, és büszke vagyok arra, hogy emberként élhetek. Kötelességem teljesítem embertársaim felé most és életem hátralévő részében, mert a Teremtő bizalmat szavazott nekem a fogantatásom pillanatában, majd amikor megajándékozott az élettel a világrajövetelem napján. Bízik bennem, hogy kötelezettségeimnek eleget tudok tenni az életem minden szakaszában, azaz szeretni embertársaimat” – írta Ábri Zoltán a Naplónak.

Ki vagyok én?

„Magának a díjnak a tekintélyét jól jellemzi, hogy 2010 előtt minden évben a Parlamentben adták át, s az is figyelemreméltó, hogy korábban kik kapták meg e rangot adó elismerést. Hiszen kicsoda vagyok én azok közül, akik emberek ezrei, milliói számára példaképnek, hősnek számítanak? Amikor pedig a díjátadón színpadra szólítottak, miközben Hegedűs D. Géza olvasta a méltatást, arra gondoltam, hogy mindez nem történhetett volna meg, ha nem a Hajdúnánási Nevelőotthonban nevelkedtem volna. Immáron pedig ezen emberségdíj birtokában megerősítést nyertem. Mindezek fényében büszke vagyok rá, hogy szolgálhattam, szolgálhatok ma is, és szolgálni fogok a jövőben is olyan ügyet, amely napjainkban még inkább komoly problémát feszeget. Az embertelenség elleni küzdelmet” – emelte ki Ábri Zoltán.

HBN

A toleranciáért

A MEASZ által alapított díjat azoknak ítélik oda minden évben, akik a toleranciát képviselik, és ellentmondanak minden olyan embertelenségre, ami a gyűlölködést gerjeszti és élteti. Ennek az egyik díjazási formája a Radnóti Miklós-díj, a másik formája pedig a Humanizmus nagykövete cím. Mindkettő emberi jogi díj, ennek értelmében igen nagy megtiszteltetés mindazok számára, akik ebben a díjban részesülnek.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA