Az első tíz kérdésük a munkaerőt tudakolja

Noha a megyeszékhelyen még a Határ úti ipari park sem telt be (ott félszáz cég mintegy 6 ezer embert foglalkoztat), jelenleg is több olyan nagybefektető érdeklődik Debrecen iránt, akiknek a helyigényét a még szabadon álló 30 hektáron már nem tudják kielégíteni. Ezért is sürgető a város számára a Déli ipari park fejlesztése. A befektetők szemében továbbra is kulcskérdés a képzett munkaerő, valamint a közlekedési és az üzleti infrastruktúra rendelkezésre állása, de már nem annyira vigasztalhatatlanok, ha a bizniszhez a másik fél hosszú távú adókedvezményt nem képes társítani. Ha a tőke megtérülése e nélkül is garantált, akkor már csak néhány jóléti feltételnek kell teljesülnie és jöhet az aláírás.

