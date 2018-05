Az első osztályú tapasztalat segíthet a DEAC-nak

Amint kiértünk a DEAC labdarúgóinak a tréningjére az Egyetemi Sporttelepre, az első játékos, akit megpillantottunk Luis Ramos volt. A hondurasi születésű, a Loki mezét egykor a Bajnokok Ligájában is viselő játékos vadul rúgta a bőrt. Azonban nem a társaival futballszerelésben, hanem civilben két csöppséggel, a kisfiával és a kislányával.

Játszik a hétvégén

– Ráestem a térdemre, ezért kicsit bedagadt és fáj – mondja egészen folyékony magyarsággal a színes bőrű középpályás. – Csak egy napot fogok pihenni, és szerintem a hétvégén már tudok játszani – mondta a futballista, hozzátéve, nagyon jól érzi magát a gárdában. – Egy évvel ezelőtt már itt edzettem a DEAC-nál, úgyhogy nem csak a régi öregeket ismerem. Hogy mi lesz a szezon végén? Én nagyon bízom a bennmaradásban – jelentette ki mosolyogva Luis Ramos.

Alapos vérfrissítésen esett át az egyetemi csapat a télen, többen is érkeztek, most Ramos, Nagy Zoltán, Ibrahima Sidibe, Spitzmüller István és Máté Péter személyében korábbi NB I-es, BL-ben és Európa-ligában is megfordult játékos van a keretben. Vagyis van miből merítenie Sáfár László vezetőedzőnek. A DEAC jelenleg – köszönhetően elsősorban a mérsékeltebb őszi szereplésének – a még biztos bennmaradást jelentő 12. helyen áll az NB III 16 csapatos Keleti csoportjában.

Fotó: Derencsényi István

– A bajnokság kiírása értelmében minden csoportból az utolsó három esik ki, és a legrosszabb tizenharmadik helyezett – fogalmazott Sáfár. – Három forduló van hátra, az MTK II ellen játszunk a hétvégén, mindenképpen nyerni akarunk. Azzal valamelyest stabilizálnánk a helyzetünket, de ez a többi eredménytől is függ. Ám a lényeg, hogy behúzzuk a meccset. Az igazolásokkal valamelyest átalakult a játékunk, stabilabbak lettünk, Sidibe által pedig némileg gólerősebbek. Sajnos kevés pontot szereztünk az őszi szezonban. Amikor nyáron feljutottunk, akkor is a bennmaradás volt a célunk, ám tisztában voltunk az erőviszonyokkal. A télen látványosan igazoltunk, de kellett egy kis idő, hogy összecsiszolódjon a társaság, ráadásul néhány sérülés is akadályozott bennünket. Ennek ellenére bizakodóak vagyunk, szeretnénk ősszel is a harmadosztályban szerepelni – mondta a tréner, akit a rutinosabb futballistákról is megkérdeztünk. – Hogy ki a meghosszabbított kezem a pályán? Elsősorban Spitzmüller Pisti és Máté Peti. Jelenleg Peti sérült, és „Spitznek” is volt pár meccse, amit kihagyott, de egyértelműen nagy segítség a jelenlétük ilyen szempontból is – nyilatkozta Sáfár László.

Kell az eredmény is

Mennyire érzi jól magát a harmadosztályban az NB I és az NB II után Máté Péter, ezt a kérdést szegeztük neki először.

– Ha eredmény van, akkor nagyon – mondta a védő. – Amikor a télen idekerültem, az a cél fogalmazódott meg, hogy a bennmaradást kiharcoljuk. Ezért is történt meg az erősítés a holtszezonban. Eddig is volt egy fiatalokból álló tehetséges mag, ami velünk, idősebbekkel kiegészülve talán jó elegyet alkot. Ez nagyon sokszor még nem mutatkozik meg a pályán, mert elég rapszodikusan teljesítünk, de azon vagyunk, hogy elérjük a célunkat – mondta Máté, akinek nagy respektje van a fiatalabbak körében.

Fotó: Derencsényi István

– Az elért eredményein miatt felnéznek ránk, és elfogadják tőlünk a segítséget. De nincs az a kifejezett hierarchia, ami a régi idők futballját jellemezte, itt mindenki egyenrangú. Ám tőlünk jobban elfogadják az észrevételeinket a meccs közben vagy a lefújás után. Jó minőségű csapatunk van, de sajnos, mint mondtam, nagyon hullámzó a teljesítményünk. Vagyis előrébb is végezhettünk volna a bajnokságban. Közhely, de itt is mindenki győzni akar, tehát meg kell harcolni a pontokért. Nincsenek könnyű meccseink, de úgy vélem, ez a csapat megérdemli, hogy továbbra is NB III-as legyen, én pedig szívesen futballoznék itt a továbbiakban is.

