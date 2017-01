Az első osztályra adják be a licenckérelmet Balmazújvárosban

„Az NB I-re adjuk be a licenckérelmet, ezt meg is ígértem a csapatnak” – olvasható dr. Tiba István nyilatkozata a balmazfoci.hu-n megjelent évértékelő újabb részében. A labdarúgó NB II-ben 3. helyen álló balmazújvárosiak klubképviselője hozzátette, előreléptek tavalyhoz képest, hiszen már szinte minden feltétel adott hozzá, hogy NB I-es licenckérelmet adjanak be.

„A sikeres, szimpatikus, közönségszórakoztató játékunk nem csak a dobogóra segített fel bennünket, hanem a figyelmet is felkeltette irántunk. Együttesünk megjelenésben, viselkedésben, és a pályán is sokat tett azért, hogy egy nagyobb, tehetősebb vállalkozás szeme megakadjunk rajtunk. Itt a létesítményhelyzet kiváló, s nem ennek a megteremtéséhez várunk támogatót, hanem olyasvalakinek az érkezését szeretnénk, aki a futballban, a sporteredményekben akar sikereket elérni” – mondta Tiba azzal kapcsolatban, várható-e, hogy csapatuk mellé álljon egy nagyobb támogató.

Az újvárosiak játékterén termálvízre alapozott pályafűtés van. Az interjúból kiderült, jelenleg ez nincs üzemben, mint ahogyan egyetlen, erre alkalmas magyar pályán sem. Viszont ha a február 19-i hazai bajnoki nyitányon, a Békéscsaba ellen fagyott lesz a talaj, akkor beüzemelik a rendszert.

HBN

Balmazújváros – Ha minden jól megy, február 2. és 12. között Törökországban készülhet Feczkó Tamás együttese.

