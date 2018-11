Az első mindig az egészség

A hűvösebb idő elérkezésével a könnyed étkezéseknek is búcsút intünk, és inkább a takaró melegébe burkolózva nassolunk – utána pedig bűntudatunk van a kalóriahabzsolás miatt. Pedig a bikiniszezonon elmúltával sem szabad háttérbe szorítanunk a mértékletes táplálkozást – olvasható a nosalty.hu oldalon.

Ahelyett pedig, hogy megvonnánk magunktól bármit is, vagy valamilyen divatos, önsanyargató fogyókúrába kezdenénk, gondolkozzunk inkább az alábbi, észszerű megoldásokban.

Fontosak az arányok

Az őszi-téli időszakban jellemző, hogy kevésbé érezzük magunkat aktívnak, mégis egész nap az evésen jár az eszünk. Ráadásul a magyar konyhában ilyenkor különösen népszerűek a zsírosabb fogások, azonban az egyoldalú táplálkozás hosszú távon egészségügyi problémákhoz vezethet. Épp ezért figyeljünk oda, hogy minden főétkezésnek legalább a felét zöldségek, gyümölcsök tegyék ki, és szánjunk naponta minimum 30 percet mozgásra – ez lehet akár egy jó séta is. Fontosak az arányok: egy kalóriadúsabb ebéd után uzsonnára és vacsorára inkább a kímélőbb fogások mellett döntsünk.

A köztes kalóriák is számítanak

Egy kis csoki, mogyoró, keksz – hiába figyelünk a főétkezésekre, ha közöttük folyamatosan nassolunk. Sokszor nagyvonalúan átlendülünk a nassolással bevitt mennyiség felett, de minden elfogyasztott falat és korty beleszámít a napi kalóriabevitelbe. Ez persze nem jelenti azt, hogy kalkulátorral kellene minden kalóriát számolnunk, de mindig figyeljünk az összetevőkre és az arányokra. Az élelmiszercímkéken minden információt megtalálunk, ezeket alaposan áttanulmányozva el tudjuk dönteni, hogy belefér-e délután egy csokis desszert, vagy inkább az édesítőszeres verziót preferáljuk.

A magyar édesszájú nemzet, ahogy a konyhánk is mutatja – legyen szó túrós tésztáról, palacsintáról vagy szilvás gombócról, hiányérzetünk van, ha nem szórjuk meg egy kis porcukorral. A napi ajánlott hozzáadottcukor-fogyasztás legfeljebb a teljes kalóriabevitel 10 százaléka, ez körülbelül 10-11 teáskanálnyi cukor. Ez első látásra soknak tűnhet, hiszen nem sokan esznek meg 10-11 teáskanálnyi cukrot minden nap, de ebbe a mennyiségbe beletartozik minden, az élelmiszerek, italok elkészítéséhez felhasznált hozzáadott – rejtett – cukor, méz vagy szirup. Fussuk át mindig a termékcímkéket, meg fogunk lepődni, hogy mennyi élelmiszer tartalmaz cukrot és néha milyen meglepő mennyiségben.

Természetesen édes

Mindig mérlegeljünk egy-egy fogásnál, hogy tényleg szükséges-e még több cukrot hozzáadni. Ez nem azt jelenti, hogy le kellene mondanunk az édes ízről: jó megoldás lehet például a gyümölcsök, zöldségek természetes cukortartalmával történő édesítés a főzéskor.

Hidratálás és a kalóriák

Bár sajnos gyakran nem tulajdonítunk neki elég jelentőséget, az ételek mellett az folyadékbevitel mennyisége és minősége is fontos tényezők. Naponta legalább 8 pohárnyi folyadékot igyunk, ebből minimum 5 pohár víz legyen, a többi származhat más forrásból, például kávéból, teából, gyümölcsléből, üdítőből. Azonban ebben az esetben sem szabad elfeledkeznünk a kalóriákról, az italunk kiválasztásánál mindig vegyük figyelembe annak cukor- és kalóriatartalmát.

A mozgás fontossága

Legyen az edzéstervedben súlyzós és kardioedzés, valamint a stabilizáló izmok erősítése, ismerd fel a saját határaidat és fokozatosan próbáld fejleszteni. Nagy túlsúllyal, rossz ízületekkel nincs értelme a futóedzéseknek, több értelme van az intenzív gyalogló tréningeknek vagy például az úszásnak is. Amennyiben viszont korábban rendszeresen futottál, érdemes újra belevágni, de ezt is fokozatosan, lépésről, lépésre kell felépíteni. A terhelést növelheted fokozatosan úgy is, hogy az intenzív szakaszok idejét növeled edzésről edzésre, de úgy is, hogy a tempón változtatsz. Ha még hétvégén sincs lehetőséged pihenni, akkor inkább ne válassz túl intenzív edzéseket és elsősorban pihend ki magad, majd gondold végig, hogyan tudnád kicsit lazábbá tenni a napjaidat. A lényeg: lassítunk le és találjunk magunknak olyan mozgásformát, ami nemcsak a fogyást segíti elő, de a felgyülemlett stresszt is kiválóan levezeti. A legfontosabb, hogy ne adjuk fel, és ne térjünk vissza újra a régi életmódunkhoz, csak azért, mert egy kicsit elcsábultunk vagy éppen ellustultunk egy stresszesebb, frusztráltabb időszakban.

