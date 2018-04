Az első lépés a bajnoki cím felé vezető úton

A három nyert mérkőzésig tartó párharc résztvevői a Hajdúböszörményi TE és az Astra Kiskunfél­egyháza együttese, az első felvonására a hajdúböszörményi városi sportcsarnokban kerül sor. A második mérkőzés a május 12–13-i hétvégén kerül megrendezésre a Bács-Kiskun megyei településen, a harmadik találkozó időpontja május 19-e, ismét Böszörményben. Mivel a bajnoki címhez háromszor kell nyerni, egyáltalán nem biztos, hogy három összecsapás elég lesz a döntéshez, az is előfordulhat, hogy ötödik mérkőzésre is sor kerül. Az Astra az elmúlt két évben mindössze egyszer tudott győzni a HTE ellen, ha most is hasonló forgatókönyv szerint zajlanak az események, akkor nagy lesz az öröm a hajdúsági alakulatnál.

