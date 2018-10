Nádudvari SE–Püspökladányi LE 0–8 (0–5)

80 néző Vezette: Tóth T. (Berettyán Z., Puskás Z.)

Nádudvar: Posta N. – Somogyi R. (Makula V.), Barató G., Cseke Zs., Hirzics L., Székely Z. (Varga D.), Varga Zs. (Tóth S.), Kiss A., Nagy G., Ludman S., Rásó P. Edző: Gere Csaba.

Püspökladány: Katona N. – Szabó B., Kelemen L. (Ferenczi L.), Szabó L. (Mile B.), Nádházi S., Nagy S. (Horváth I.), Vígh N., Baranyai L., Bodó T., Danka L. (Pintér Á.), Szabó P. Edző: Fülöp András.

Gól: Nagy S. (2), Vígh N., Baranyai L., Horváth I., Ferenczi L., Pintér Á., Danka L. Jók: senki, illetve mindenki, Nádházi S. (a mezőny legjobbja) Kiállítva: Varga D. Ifi: 0–0.

Gere Csaba: A mérkőzés elején két perc alatt kaptunk két gólt, ez megadta a meccs hangulatát. Az első félidő maga volt a szégyen. A másodikra kicsit összeszedtük magunkat, de a kapott gólt megint egy pofonnak fogtuk fel, és már nem tudtunk méltósággal felállni.

Fülöp András: Ilyen remek teljesítményt és hozzáállást még nem láttam a srácoktól ebben a bajnokságban. Ez egy igazi csapatmunka volt. Óvatosan fogjuk kezelni a mai győzelmet, mert az éremnek két oldala van.

Le-Petit DSC–Blondy FC Esztár 2–1 (1–1)

50 néző Vezette: Búzás A. (Vilmányi S., Darányi A.)

Debrecen: Nagy B. – Kovács Kr. (Nagy N.), Kovács Ke., Dobrán Cs., Tóth Cs., Piros A., Gorzsás I., Molnár B., Balázs Á., Répási J., Fehér J. Edző: Nagy Róbert.

Esztár: Gurzó B. – Jenei R., Kun I., Nagy L., Mándoki B., Pellei E., Okos T., Szilágyi Cs., Fekete Sz., Kádár B., Szabó L. (Czeglédi Z.) Edző: Mándi László.

Gól: Tóth Cs., Fehér J., illetve Jenei R. Jók: Balázs Á., Tóth Cs., Piros A., Molnár B., Fehér J., illetve mindenki Ifi: 2–3.

Nagy Róbert: A Dallas hosszú sorozata is véget ért egyszer, a Szomszédoknak is vége lett, időszerű volt, hogy a mi negatív sorozatunk is véget érjen. Becsülettel mentek előre a srácok, ennek három pont lett a jutalma, és még mi lehetett volna, ha annak a rengeteg ziccernek legalább a fele bemegy. További sok sikert kívánunk a Blondy csapatának. Gratulálunk a DSC asztalifoci-szakosztályának az újabb, immár harmadik bajnoki címéhez.

Mándi László: Múlt héten én kértem elnézést, ma a játékvezető.

Konyári SE–Földes KSE 3–2 (2–0)

100 néző Vezette: László J. (Dávid A., Rosu R.)

Konyár: Nagy B. – Entersz G. (Fülöp G.), Tamási G., Csuka Zs., Czibere B., Tamási S., Bakk I., Lakatos G. (Rézműves E.), Horváth Gy., Horváth Á., Lakatos R. Edző: Czibere Tibor.

Földes: Horváth Zs. – Bernáth G., Bíró B., Bakonyi J., Faragó Gy. (Nagy S.), Sándor R., Király P., Mészáros T., Dede I., Faragó R. (Orsó D.), Balogh R. Edző: Bakonyi János.

Gól: Tamási G., Horváth Á., Entersz G., illetve Bakonyi J., Mészáros T. Jók: mindenki Ifi: 0–3.

Czibere Tibor: Felemás félidő. Egy nagyon stílusosan játszó földesi csapat ellen sikerült győzelmet aratnunk.

Bakonyi János: Később nyilatkozik.

