Az elméletre erősítettek rá

Negyvenkét új szakedző kapta meg bizonyítványát a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Nemzetközi Edzőképző Központjának hétfői, ünnepélyes rendezvényén. Az MKSZ elnöksége két és fél évvel ezelőtt hozta létre a háromszintes edzőképzést, ehhez igazították a licencszabályzatot, bővítették és frissítették a tananyagot, és az európai szövetség (EHF) az alap-, a közép- és a felsőfokú képzést is akkreditálta, a kontinensen elsőként. A most végzett szakemberek már az új struktúrában szerezték meg a licencet, soraikban két debreceni szakemberrel, Csapó Erikával és Vida Gergővel.

Maximalista

– Két okból kifolyólag csináltam meg a szakedzőit: a szövetség előírja, hogy milyen edzői képesítés birtokában hol lehet munkát vállalni, és én szeretnék továbbra is magas szinten dolgozni, így beiratkoztam; másrészt saját magam miatt, úgymond becs­vágyból. A legtöbben úgy gondolják, akik jó játékosok voltak, azok jó edzők is lesznek, de én az a típus vagyok, aki nem a múltjából akar megélni, hanem az adott feladatot maximálisan elvégezni, és ehhez képezni kell magunkat. A kurzus alatt olyan tantárgyaink voltak mint gimnasztika, szociológia, pedagógia, edzéselmélet, kézilabda, táplálkozástan, vagy éppen a biokémia és biomechanika. Folyamatosan vizsgáztunk, beadandókat készítettünk. Gyakorlati vizsga is volt: edzésvezetés, ahol democsapatnak kellett edzést vezényelni, de edzéslátogatásra is eljöttek az oktatók, ilyenkor előre le kellett adni az edzéstervet és azt végrehajtatni a tanítványaiddal, amelyre természetesen osztályzatot kaptunk, szóval akasztották a hóhért – nevet. – A képzések Budapesten zajlottak hétköznap, hiszen a hétvégéken gyakorló edzőként mérkőzéseink voltak. Azért sem volt ez egyszerű, mert felnőtt fejjel ültünk vissza az iskolapadba a munka mellett. A kurzus végén szakdolgozatot készítettünk, amelyet meg kellett védenünk, majd jött a záróvizsga, tehát szó nem volt arról, hogy bármit is ingyen adtak volna, keményen megdolgoztunk mindenért – számolt be Csapó Erika.

Hasznos ismeretek

A két éves képzést a szövetség égisze alatt bonyolították le, a megszerzett papírral pedig Európában bármelyik klubcsapatnál, illetve válogatottnál munkát vállalhatnak a szakemberek. Vida Gergőnek, a DVSC Schaeffler másodedzőjének az edzéselméleti oktatás tetszett különösen.

– Sok olyan dolgot megtanultunk, amit gyakorlatban már alkalmaztunk, itt a fő cél az elméleti háttér rendberakása volt, arra erősített rá a kurzus. Olyan neves szakemberek oktattak minket, mint Kovács László, Marczinka Zoltán, valamint Dubecz József, aki a legnagyobb edzés­elméleti szaktekintély az országban, az ő tantárgya számomra rengeteget adott, azt különösen élveztem. A két év alatt havonta egy-egy hétfőt és keddet töltöttünk a fővárosban, ahol ilyenkor egész nap folyt az okítás, a vizsgák pedig ugyanabban a szisztémában zajlottak, akár egy egyetemen. A jelenlegi szint fölött már csak a mesteredzői képzés van, azt is tervezem elvégezni, de ahhoz, hogy jelentkezhessek, a mostani képesítésemmel legalább két évet dolgoznom kell, tehát van még időm nekirugaszkodni.

MSZ

Folytatódik a történet

A visszajelzések alapján sok kézilabdabarát örömmel vette, hogy a debreceni U20-as női junior világbajnokság idejére a Magyar Televízió Csapó Erikát kérte fel egyik szakértőjének. A vébé után a televízió jelezte, a továbbiakban is számítanának a meglátásaira, így a 129-szeres válogatott átlövőt jövő héttől gyakrabban láthatjuk felbukkanni a kép­ernyőn.

– Szerdán én leszek a szakértő a Dunaújváros–Ferencváros bajnoki mérkőzésen, majd a szeptember 28-i Mon­tenegró elleni válogatott mérkőzésen is, október elsején pedig a kézilabda-magazinban lesz jelenésem – árulta el a debreceni kedvenc.

