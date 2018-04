“Az ellenfelünk kemény volt mint a Ifa kuplung”

Konyári SE–Nádudvari SE 8–3 (5–1)

50 néző. Vezette: Kovács Á. (Gyarmati I., Kovács I.)

Konyár: Rézműves D. – Tamási G., Tasi I. (Czibere B.), Tamási A., Nagy A. (Lakatos G.), Horváth Gy., Kovács B., Horváth Á., Csuka Zs., Rézműves K., Bakk I. (Gellén A.) Edző: Kiss László.

Nádudvar: Dobi A. (Posta N.) – Taricska G., Barató G., Cseke Zs., Tóth I., Kovács I. (Dobi R.), Székely Z., Szabó S., Forgó S., Varga D. (Makula V.), Szegi Zs. Edző: Gere Csaba.

Gól: Horváth Gy.(3), Nagy A.(2), Tasi I., Bakk I.(2), illetve Cseke Zs., Forgó S., Szabó S. Jók: Mindenki, Horváth Gy. (a mezőny legjobbja), illetve Forgó S., Szabó S. Kiállítva: Tóth I. Ifi: 1–4.

Kiss László: Szeretnék gratulálni a csapatomnak a mai mérkőzésen mutatott játékához. Az eredmény önmagáért beszél és újra tudom mondani, hogy nyertünk.

Gere Csaba: Nem értem, miért minket akar minden utánunk levő csapat nagyon elverni? Pedig szimpatikus csapat vagyunk…. Előzékenyek, jó vendégek vagy éppen jó házigazdák, lelkiismeretesen statisztálunk ahhoz, hogy életük góljait rúgják néhányan nekünk. Most a 40. másodpercben kaptunk egy olyan gólt, hogy a BL-ben hetekig mutogatják. Úgyhogy ez felhozta a konyári csapatot, minden bejött nekik. Ha a kezdőkörben épp fejen állva, háttal a kapunak, bekötött szemmel és összekötött lábban kapura rúgják, nekünk az is bement volna. Pedig a kapusaink jól védtek… Volt egy szem védőnk (mert a többi, már védőposzton bevethető játékosom mind otthon maradt dolgozni), aki a góllövésből is kivette a részét, de a csatáraink még várnak ezzel.

Püspökladányi LE–Nagyrábé Petőfi SK 3–0 (1–0)

150 néző. Vezette: Dobi Zs. (Kóti L., Soós K.)

Püspökladány: Katona N. – Szabó L., Szabó B. (Nádházi S.), Baranyai L., Nagy S. (Horváth I.), Karacs Z. (Dajka L.), Mogyorósi J. (Jámbor M.), Danka L. (Ispán R.), Szabó P., Ferenczi L. (Mile B.), Varga L. Edző: Fülöp András.

Nagyrábé: Johan Gy. – Tóth P., Vénig A., Parti P. (Pócsi G.), Nagy Cs., Faragó L., Szabados M. (Ötvös S.), Mészáros I., Balogh M. (Nagy Cs.), Kovács A., Kriston D. Edző: Tóth Péter.

Gól: Karacs Z., Horváth I., Nádházi S. Jók: Mindenki, Baranyi L., Szabó L., Szabó B. (a mezőny legjobbjai), illetve Kriston D. Ifi: 2–8.

Fülöp András: A játék minden elemében felülmúltuk az ellenfelet. Így tudunk játszani, ha mindenki egészséges padra fogható. Ez egy megye I-es szint volt. Gratulálok a csapatomnak. Le a kalappal előttük.

Tóth Péter: Az első félidőben kapussal szemben ziccert hibáztunk, kontrából gólt kaptunk, rúgtunk egy kapufát, kihagytunk két helyzetet. A második félidő elején 1–0-ás hazai vezetésnél kitámadtunk, kaptunk két gólt, a hazai csapat akarásban fölénk nőtt. A végén megérdemelten tartotta otthon a hazai csapat a három pontot. Mi a mai napon akaratban gyengék voltunk. Gratulálok az ifjúsági csapatnak a bajnoki címhez.

Báránd KSE–Komádi SE 2–1 (0–1)

100 néző. Vezette: Dávid A. (Darányi A., Katona L.)

Báránd: Tóth S. – Mester N. (Török Zs.), Török D., Csóka G., Csordás Gy., Karácsony J., Vass Á., Schuller I., Faragó B. (Szabó T.), Molnár L., Ertsey Zs. Edző: Szabó János.

Komádi: Kirimi P. – Tóth L., Varga L., Vass Á., Nagy J., Nagy I., Holló J., Takács D., Buliska Gy. (Kóti P.), Bokor Cs., Fésűs K. Edző: Szabó Sándor,

Gól: Török Zs., Varga L.(ög), illetve Nagy J. Jók: Mindenki, illetve Mindenki Ifi: 2–2.

Szabó János: Végre megvolt az a tűz, ami az elmúlt fordulókban hiányzott a csapatomból. Az a munka, amit beletettek a játékosaim ebbe a mérkőzésbe meghozta a várva várt győzelmünket. Mint egy falat kenyér úgy kellett ez nekünk.



Le Petit-DSC–Földes KSE 2–1 (0–0)

Vezette: Papp J. (Vilmányi S., Árva A.)

Debrecen: Nagy B. – Szabó G., Barabás Z. (Vámosi D.), Kocsis L., Tóth Cs., Nagy Z., Dobrán Cs., Gorzsás I., Kiss R., Balázs Á., Fehér J. Edző: Nagy Róbert.

Földes: Szabó Gy. – Bíró B., Bernáth G., Bakonyi J., Mészáros T., Nagy S,. Vincze A., Földesi A., Dede I., Faragó R., Mező B. Edző: Bakonyi János.

Gól: Kiss R., Gorzsás I., illetve Jók: Szabó G., Gorzsás I., Balázs Á., Kiss R.(a mezőny legjobbja) Ifi: 6–0.

Nagy Róbert: Gratulálok a csapatnak a mai győzelemhez. Hogy mi tetszett a mérkőzésben? Semmi, de az nagyon. Nem küzdelmesen mérkőzésen vagyunk túl, ami a labdarúgásra nem igazán hasonlított. Helyenként már csaták voltak, sőt durva belépők, örülök neki, hogy nagyobb sérülések nélkül megúsztuk a mérkőzést. Az ellenfelünk kemény volt mint a Ifa kuplung, de a játékosaimat se fenyőfából faragták. További sok sikert Földes csapatának.



Debreceni EAC–Hajdúszovát SE 7–2 (3–1)

Vezette: Kriston T. (Tulipán M., Novotni V.)

Debrecen: Dudás D. – Magyar A. (Köstner T.), Párducz T., Magi L., Rácsai L. (Szőke P.), Papp G. (Boda P.), Hetrovics R. (Lénárt P.), Csák Zs. (Dr. Rácsai L.), Nagy K., Buzai G. (Jáger B.) Edző: Katona László.

Hajdúszovát: Lakatos Balogh R. – Lakatos Zs., Rostás N., Szabó J. (Mezei L.), Balogh J., Lakatos K., Nagy Zs., Gombos Á., Szőllősi L., Szabó G., Marton A. Edző: Balogh Ferenc.

Gól: Rácsai L., Csák Zs.(2), Nagy K., Lénárt P., Bíró R., Boda P. illetve Lakatos K.(2) Jók: Kiállítva: Szabó G. Ifi:.





