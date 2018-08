Az ellenálló (outdoor) telefonok használhatók szinte bármilyen körülmények között

Az ellenálló telefon alatt nem csak a részleges ellenállóságot értjük, amellyel az átlagos okostelefonok is rendelkeznek, hanem valós védettséget porral és vízzel szemben, valamint ütődések ellen is. Az ellenálló telefonok IP (International/Ingress Protection) tanúsítvánnyal rendelkeznek, melyek alátámasztják a magasabb védettséget a porral és a vízzel szemben.

Mivel nem mindenki dolgozik irodában vagy tartózkodik tiszta, por- és vízmentes környezetben, ezért szükségessé vált az ellenálló telefonok gyártása, amit számos mobiltelefon gyártó tudatosított és a piacra kerültek a népszerű ellenálló telefonok.

Kinek érdemes ellenálló (outdoor) telefont vásárolnia? Mindenkinek, aki magas tartósságot, vízállóságot, ütésállóságot vár el a telefontól, de mindezek mellett minőségi hang- és szövegszolgáltatást, hosszú üzemidőt és alacsonyabb vételárat. Természetes a kiváló minőségű konstrukció és hogy a burkolatuk bírja a különböző eredetű karcolásokat.

Már a nevük is jelzi, hogy outdoor (kültéri), tehát alkalmasak kültéri környezetbe, akár sportoláshoz vagy veszélyesebb munka végzés során is. Előszeretettel használja számtalan ember túrázás, kerékpározás közben, építkezésen dolgozó mesterek és azok a munkások is, akik szélsőséges körülmények között dolgoznak. Strapabírásuk miatt számtalanszor strapatelefonoknak is nevezik ezeket a mobiltelefonokat.

Ha Önnek is ilyen ellenálló telefonra van szüksége, nézzen körül a piacon a hatalmas kínálat között és választja ki a saját maga számára a legjobb ellenálló (outdoor) telefont. Ha nehezen tud dönteni, látogasson el a Rankito.hu honlapra és az ott található praktikus ellenálló telefon teszt segítségére lehet a választásban. Szintén elolvashatja a Rankito.hu oldalon található gyakorlati tanácsokat és a vásárlók véleményét, és így ki választhatja legjobb ellenálló telefont.

